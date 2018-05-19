Угрозы подрыва и кот-первопроходец: ТОП-5 фактов об открытии Крымского моста

Осуждение стран Европы и США, советы от журналиста взорвать мост, Путин за рулем КамАЗа и кот, первым прошедший по мосту

15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста. Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные новости, связанные с этим событием.

Путин за рулем КамАЗа

Путин сам повел грузовик, а также возглавил колонну из более чем десяти машин в рамках открытия Керченского моста в аннексированном Крыму. Он самолично вел КамАЗ по новому мосту, который соединяет материковую часть России с оккупированным полуостровом.

"Поехали"- сказал глава государства перед тем, как сесть за руль грузовика.

Пользователи сети интересовались, почему президент РФ не пристегивался, и есть ли у него права на вождение данного вида транспорта.

В США предложили взорвать Крымский мост

Политический журналист Том Роган в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост даже несмотря на возможные ответные меры России. В Кремле резко отреагировали на публикацию американского издания, в котором журналист предлагает Украине взорвать недавно открывшийся Крымский мост.

Кто был первым – кот или Путин

Кот Мостик, являющийся талисманом строителей Керченского моста в аннексированном Крыму, стал его "первопроходцем", а совсем не президент РФ. Кота подобрали охранники проекта еще в 2015 году и назвали его в честь Керченского моста Мостиком. Никто не знает, когда именно он родился, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов – 29 ноября. Он действительно за день до открытия пробежал по Крымскому мосту.

СКРФ возбудили уголовное дело против американского журналиста

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, призвавшего в своей статье взорвать Керченский мост в оккупированном Крыму. Следствие подозревает его в призывах к террористической деятельности.

Осуждение стран Европы и США

В Британии напомнили россиянам, что Крым – это часть Украины, а его аннексия является нарушением международного права. Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы. США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.



















