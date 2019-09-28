В США запустили процедуру импичмента Трампа, а в России мэром города стал главарь донецких боевиков: главные события мира

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Торговая война между Китаем и США продолжается, но обе стороны готовы к переговорам. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о введении процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом она заявила в здании Капитолия.

Видео: Reuters

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", — сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

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Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Впрочем, политолог-международник Антон Кучухидзе уверен, что импичмент Трампу невозможен в принципе.

"Импичмента не будет. Во-первых, исторически так сложилось, что в результате импичмента ни один президент не ушел. Частично считается, что в результате импичмента ушел президент Никсон – и то, он не по полной процедуре ушел, а когда голосование передали в Сенат, он добровольно ушел с поста президента США. Два других исторических случая, когда был задействован импичмент, – в 1868 году президент Джонсон и Билл Клинтон, 1999 год, – Сенат не давал одобрения", – сказал эксперт в комментарии новостям "Сегодня" .

По мнению политолога, все разговоры вокруг возможной отставки Трампа – предвыборная игра, инициированная конкурирующей партией.

"Это политическая технология, демократы мало что могут предложить своему электорату… У них какая-то вялая повестка дня, и не первый год, – объясняет он. – Даже когда Обама был президентом, в кулуарах демократов говорили, что харизматичного лидера после Обамы нет.

Умер Жак Ширак: чем запомнился экс-президент Франции

Утром 26 сентября умер 22-ой президент Франции Жак Ширак, правивший страной с 1995 по 2007 год. Как сообщили его родные, он ушел из жизни в возрасте 86 лет в окружении семьи.

Будущий глава государства родился в 1932 году в Париже. Во время учебы изучал русский язык и в молодости перевел на французский "Евгения Онегина", но издание увидело свет много лет спустя, когда Ширак снискал политическую славу.

За свою жизнь успел поработать моряком и военным (даже получил ранение во время Алжирской войны), а получив высшее образование, начал карьеру госслужащего. В 30-летнем возрасте Ширак стал муниципальным советником на родине своих родителей – в коммуне Сент-Фереоль.

До победы на президентских выборах в 1995 году успел побывать мэром Парижа, министром сельского хозяйства и главой правительства Франции, причем в историю Пятой республики он вошел как единственный политик, который стал премьером дважды.

Будучи последователем Шарля де Голля, с которым он был знаком лично, Жак Ширак проводил правую политику. При этом его первая каденция ознаменовалась сокращением президентского срока с 7 до 5 лет и отдалением Парижа от Вашингтона.

Второй раз Ширак стал президентом благодаря Жан-Мари Ле Пену (отцу той самой "подруги Путина" Марин Ле Пен), с которым он прошел во второй тур. Под лозунгом "за вора, но не за фашиста" вокруг Ширака объединились левые силы, после чего его поддержка возросла с 20% до 82%.

Спустя пару месяцев после победы на него совершили неудачное покушение.

Кроме того, при Шираке Франция в 2003 году отказалась участвовать в военной операции НАТО в Ираке, а два года спустя французы провалили референдум по проекту конституции Евросоюза.

Когда в 2005-2006 годах во Франции начались беспорядки на почве социальной нестабильности, рейтинг Ширака не превышал 35%. На этом фоне он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

"Слава" вернулась к Шираку после президентского опыта – в 2009 году против него начали расследование. В 2011 году суд установил, что в бытность мэром Парижа Жак Ширак создал около 30 фиктивных рабочих мест, "зарплату" которых переводили в его фонды – экс-президента признали виновным в коррупции и растрате госсредств и приговорили к двум годам тюрьмы условно.

США и Китай возобновляют торговые переговоры

Торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC со ссылкой на три источника. По данным одного из них, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая активно готовятся к 13-му раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Напомним, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

В России мэром города стал бывший главарь донецких боевиков

В России депутаты городского собрания в Элисте (Калмыкия) избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова – бывшего главаря так называемой "ДНР".

Кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный парламент.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре, в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк и работал там организатором массовых мероприятий. С 2010-го по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка.

С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг". В 2014 году вступил в ряды пророссийских боевиков и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка.

С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР". В сентябре 2018 года после ликвидации Захарченко около недели занимал должность главаря "ДНР".

Стоит отметить, что Элиста расположена за 500 километров на юго-восток от Донецка – этот небольшой город населяют примерно 100 тысяч человек.

На молодого украинца в Польше упал мужчина с 18-го этажа

Спустя несколько дней после жесткого избиения украинского студента в Польше в Варшаве госпитализировали молодого украинца – он пострадал в результате предполагаемого самоубийства другого мужчины.

Инцидент случился поздно вечером 24 сентября, когда на сидевшего под одной из варшавских многоэтажек 18-летнего украинца с 18-го этажа упал мужчина.

Мотивы последнего не сообщаются, однако, вероятнее всего, речь идет о суициде.

В результате случившегося вероятный самоубийца скончался на месте, а украинца в бессознательном состоянии доставили в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы головы, на данный момент врачи борются за его жизнь.

Перед трагедией с пострадавшим украинцем на скамейке сидел еще один человек – он встал за несколько мгновений до происшествия.

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