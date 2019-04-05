На базе морской авиации США произошла стрельба, есть пострадавшие
Военнослужащий-мужчина произвел несколько выстрелов в женщину-военнослужащую
Инцидент со стрельбой произошел в пятницу утром на базе морской авиации Оушиэна (Oceana) в штате Вирджиния. Как сообщило в "Твиттере" командование базы, стрелявший обезврежен, один человек получил ранения и был доставлен в госпиталь.
Часом позже командующий базой капитан Чэд Винселетти уточнил в "Фейсбуке", что причиной инцидента стала ссора на бытовой почве.
"Военнослужащий-мужчина произвел несколько выстрелов в женщину-военнослужащую, — пояснил он. — Пострадавшая была доставлена в госпиталь Вирджиния-Бич с ранениями, не представляющими угрозы для жизни". Стрелявший, добавил офицер, "был быстро опознан и застрелен сотрудниками службы безопасности базы".
На базе морской авиации "Оушиэна" развернуты эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet (Эф/Эй-18 Суперхорнет), там расположен крупнейший на восточном побережье США центр летной подготовки.
Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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