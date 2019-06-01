Посольство проверяет информацию об украинцах среди жертв стрельбы в США
Сейчас имена погибших и пострадавших не обнародуются
После стрельбы в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния Посольство Украины в США находится на связи с правоохранительными органами города и проверяет информацию об украинцах среди погибших и пострадавших.
"Сейчас имена погибших и пострадавших не обнародуются. Ведутся оперативные следственные действия. О ходе событий информировать дополнительно", – говорится в сообщении в Facebook.
Напомним, что в результате стрельбы в помещении муниципального центра по предварительным данным погибло 12 человек и 6 человек госпитализированы.
Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.
Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.
Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.
Также сообщалось о стрельбе в американской школе.
Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.
Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.
Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.
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