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Стрелок в Филадельфии может удерживать заложников – полиция

Сегодня, 03:58

Двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок

/ Фото: AFP

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, может удерживать заложников. С таким заявлением выступил начальник полиции города Ричард Росс.

События развиваются таким образом, отметил Росс, что он беспокоится "из-за потенциальной ситуации с заложниками". "Нам необходимо с этим разобраться", — сказал начальник полиции. При этом он не уточнил, идет ли речь о том, что стрелявший может удерживать в заложниках гражданских или двух сотрудников полиции, которые не могут покинуть указанный дом.

Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок. Росс не уточнил, были ли эти блюстители закона ранены.

Ранее полицейские не достигли успеха в попытках вступить в переговоры со стрелком.

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"Мы пытаемся вступить в переговоры с этим мужчиной, мы пытаемся объяснить ему, что он может разрешить ситуацию мирным путем. Мы звонили ему много раз, но он не отвечает", — отметил он.

По словам шефа полиции, попытки "повлиять на подозреваемого через его родственников успехом не увенчались". Как отметил Росс, его подчиненные пытаются связаться со стрелком по телефону, по громкоговорителю и иными средствами.

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Фото из открытых источников

По данным полицейского управления, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Перестрелка длится уже более трех часов. Огонь ведется из жилого здания, расположенного в северной части города. Первоначально блюстители закона прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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США заложники полиция стрельба перестрелка стрелок

Источник: ТАСС

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