Трамп готов подавить протесты с помощью армии, а в Китай вернулся коронавирус: главное за неделю в мире

Брюссельский Королевский оперный театр использовал фото и видео потасовок наших депутатов в парламенте в рекламе нового театрального сезона, а Богдана Вечирко, который за рулем бензовоза влетел в толпу протестующих в Миннеаполисе, отпустили из-под стражи и даже не выдвинули ему обвинение. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Трамп готов бросить на протестующих армию

Представители Пентагона обеспокоены угрозами президента Соединенных Штатов применить войска против протестующих.

По данным телеканала CNN, некоторые в Пентагоне испытывали глубокий и растущий дискомфорт еще до того, как Трамп объявил, что готов развернуть вооруженные силы для наведения порядка в стране. В то время как Министерстве обороны США считают, что ситуация пока не требует развертывания военнослужащих действующей армии, если губернаторы штата не дадут четкого аргумента в пользу того, что такие силы необходимы.

"Существует сильное желание, чтобы местные правоохранительные органы были ответственными", – сказал представитель министерства обороны, ссылаясь на законы, запрещающие военным выполнять правоохранительные функции в Соединенных Штатах.

По данным телеканала, растет недовольство и в Нацгвардии, которую привлекли для подавления протестов.

В Китай снова "привезли" коронавирус: что известно о новых случаях

В Китае, в котором недавно рассказали о новой версии происхождения коронавируса, за последние сутки, 4 июня, обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Все "активные" больные приехали в Поднебесную из-за границы, рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Четырех заболевших с симптомами обнаружили в Шанхае, еще одного – в провинции Сычуань. Что касается бессимптомных зараженных, то их за сутки нашли три. Из них "импортным" оказался только один. На данный момент в Поднебесной под наблюдением врачей находятся 297 бессимптомных носителей.

Отметим, что с начала эпидемии жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека.

Россия не будет участвовать в "будапештском формате"

В апреле 2014 года, когда Украина созвала встречу министров иностранных дел на основе Будапештского меморандума, в ней приняли участие министры иностранных дел США и Великобритании. Но, как рассказал сайту "Сегодня" бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, министр иностранных дел России Сергей Лавров воздержался от встречи.

"Я бы был очень осторожен, пытаясь заменить "нормандский формат" "будапештским". Россия и Путин лично принимают участие, зачастую не очень продуктивно, в "нормандском формате" с Францией, Германией и Украиной. Но в апреле 2014 года, когда Украина созвала встречу министров иностранных дел на основе Будапештского меморандума, пришли министры иностранных дел США и Великобритании. Министр иностранных дел России Сергей Лавров этого не сделал. Примет ли участие Россия в "будапештском формате" сегодня? Сомневаюсь", – считает Стивен Пайфер.

Накануне поездки украинской делегации в Берлин 2 июня во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком на портале американского аналитического центра Atlantic Council вышла статья вице-премьера-министра и представителя Украины на переговорах в Минске Алексея Резникова о том, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении.

"Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении в "формат Будапешта". Первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако "будапештский формат" впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем", – считает Алексей Резников.

В апреле 2014 года, сразу после аннексии и оккупации Россией Крыма и начала ее вторжения на Донбасс, Украина созвала консультации подписантов Будапештского меморандума.

"Там были министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, госсекретарь США Джон Керри, я там была с нашим министром иностранных дел. И там был пустой стул – российская сторона в лице министра иностранных дел Лаврова не захотела принимать участия в консультациях…" – заявляла бывший посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Напомним, что в начале месяца министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетили Германию, где обсудили с высокопоставленными немецкими политиками выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблему деоккупации Крыма.

А о чем договорились лидеры "нормандского формата" на саммите в декабре, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Стала известна судьба выходца из Украины, влетевшего на бензовозе в толпу в США

Богдана Вечирко, который за рулем многотонного бензовоза на большой скорости влетел в толпу протестующих в Миннеаполисе, отпустили из-под стражи и даже не выдвинули ему обвинение. Причина проста: в штате Миннесота подозреваемых без официально выдвинутых обвинений могут содержать только 36 часов. Несмотря на это, расследование, по словам копов, продолжается.

Отметим, что после задержания 35-летнего американца украинского происхождения удерживали в тюрьме графства Хеннепин.

"Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", – сообщили в офисе прокурора графства Хеннепин.

По словам уполномоченного Департамента общественной безопасности Джона Харрингтона, не исключено, что Вечирко мог влететь в толпу ненамеренно. Кроме того, как сообщают местные СМИ, мужчина заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость.

Как рассказали в украинской громаде штата Миннесота, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет. Родом они из Червонограда Львовской области. По словам источников, сейчас Богдан ожидает первенца, так как его жена Людмила на восьмом месяце беременности.

Напомним, тогда протестующие успели среагировать на движущуюся в их сторону автоцистерну и разбежались в стороны. После этого над водителем бензовоза попытались устроить самосуд. В итоге мужчину передали прибывшим полицейским.

Наезд на протестующих в Миннеаполисе. Фото: twitter.com/Breaking911

Драки в Раде стали рекламой театра в Бельгии

Ни один из созывов Верховной Рады, в том числе и нынешний, не обходится без драк – забывая о депутатской этике, народные избранники переходят врукопашную и вместо силы законодательной используют силу физическую."Слава" украинского парламента даже вышла за пределы страны – брюссельский Королевский оперный театр Ла Монне использовал видеозаписи и фото потасовок в Раде в рекламе нового театрального сезона, который стартует 15 сентября под лозунгом "Однажды сейчас" (Once Upon Now).

Снимки дерущихся украинских депутатов украсили обложку театрального сезона на сайте Ла Монне и на афишах, которые вывесили на улицах бельгийской столицы.

Авторы рекламной кампании решили так отразить политическую и социальную нестабильность, которая может ждать мир в новом десятилетии.

В частности, на фото и видео можно увидеть экс-депутата от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко, бывшего премьера Арсения Яценюка, экс-спикера ВР Владимира Литвина, "регионала" Олега Царева и множество других парламентариев прошлых лет.

