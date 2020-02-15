Коронавирусом может заразиться треть землян, а у Трампа появился серьезный соперник: главные события мира

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Что изменится для украинских трудовых мигрантов в Польше и как попасть в отряд космонавтов для полетов на Марс и на Луну? Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Изоляция и карантин не остановят: в ВОЗ сделали тревожный прогноз о коронавирусе

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, сообщает Bloomberg.

Лонджини отмечает, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, так как ему удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения этих мер. Он подчеркивает, что в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.

"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность (вируса) передаваться (от человека к человеку). Изоляция и карантин не способны остановить вирус", – считает ученый.

Ранее один из главных эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун утверждал, что эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать.

Что ожидает украинцев в Польше после введения новой миграционной стратегии

В 2020 году Польша намерена разработать новую миграционную стратегию, что может напрямую коснуться украинских трудовых мигрантов в этой стране. О необходимости изменить существующее положение вещей на рынке труда Польши говорится давно. Как изменится политика Польши в отношении трудовых мигрантов? Какие сюрпризы ожидают украинцев, работающих в странах ЕС?

Если вспомнить предысторию, то политика "открытых границ", благодаря которой, собственно, и стала возможна массовая трудовая миграция граждан Украины на Запад, была рекомендована странам-членам ЕС в стратегии "Европа-2020". Этот документ был принят вскоре после кризиса 2008 года и ставил целью решить проблему кризиса экономического развития ЕС. Одной из преград, мешающих странам Евросоюза активно развиваться и удовлетворять растущие социальные запросы общества, была названа проблема нехватки трудовых ресурсов. Решить ее и должны были трудовые мигранты.

Сегодня, когда срок стратегии "Европа-2020" истекает, в ЕС констатируют: либеральная миграционная политика была оправдана и принесла пользу. Однако в ряде стран это привело к росту социальной напряженности. В частности, в той же Польше, которая в последние годы решает проблему дефицита кадров в основном за счет украинцев, многие недовольны массовым наплывом трудовых мигрантов. Из-за них, мол, работодатели не торопятся повышать зарплаты, чего требуют поляки. Кроме того, в соседней стране не менее сильно, чем в Украине, озабочены возвратом поляков, которые выехали на заработки. Плюс в Польше тоже есть безработица, хотя и низкая, на уровне 5%.

Официальные лица Польши констатируют: без трудовых мигрантов Польше не удастся реализовывать свои планы экономразвития. Ведь сами поляки весьма неохотно идут на низкооплачиваемые работы, на которые, как правило, берут гастарбайтеров из других стран. Да и отношение к работе у местных жителей и трудовых мигрантов разное.

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Полностью читайте в специальном материале сайта "Сегодня "Польша меняет отношение к трудовым мигрантам: что ожидает украинцев".

Россиян, подозреваемых по делу о катастрофе рейса MH17, будут судить в Гааге

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Нидерланды отклонили запрос Москвы о передаче России права судить трех российских граждан, которые проходят подозреваемыми по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Как сообщает Министерство юстиции Нидерландов, Россия подала запрос о праве судить своих граждан по делу MH17 в октябре прошлого года.

"Министр юстиции (Нидерландов) ответил, что передача обвинения в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом для нидерландскийх властей и рассматриваться не будет", - говорится в письме, направленном парламенту Нидерландов от министерства юстиции страны.

Напомним, что 3 февраля стало известно: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Это трое российских офицеров Игорь Гиркин ("Стрелок"), Сергей Дубинский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот").

У Трампа в США появился серьезный соперник

Буттиджич (справа) с мужем/Фото: Getty Images

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США постепенно подходят к президентским выборам 2020 года. Так, в штате Айова прошли кокусы, а в Нью-Гемпшире – праймериз, которые традиционно считаются одной из ключевых точек набирающей обороты кампании. На кокусах Республиканской партии в Айове уверенно победил Дональд Трамп, получив 98% голосов избирателей. По сути, все в США уже признали, что вопрос кандидата от республиканцев закрыт. А вот Демократическая партия преподнесла ряд сюрпризов.

Победителем праймериз стал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, получивший 25,9% голосов. Но второе место уверенно занял Пит Буттиджич с 24,4% голосов. Третьей пришла к финишу сенатор США от штата Миннесота Эми Клобушар (19,8%), четвертой – Элизабетт Уоррен (9,3%). Джозеф Байден, получив лишь 8,4% поддержки, стал пятым.

До сих пор в общенациональных опросах Буттиджич – лишь пятый. С одним "но": в полном соответствии с аксиомой, что народ следует за победителем, в последние дни популярность Буттиджича резко рванула вверх, в то время как рейтинги неудачников Айовы и Нью-Гемпшира – Байдена и Уоррен – стремительно падают.

Пит Буттиджич – довольно необычный для американского традиционного общества политик. Ему 38, что уже необычно для столь впечатляющей политической карьеры. Выпускник Гарварда, юрист по образованию. Офицер разведки ВМС США, герой войны в Афганистане. Самый молодой мэр американского города с населением свыше 100 тысяч (возглавил мэрию в 29 лет). Отрытый гей, официально женат на учителе средней школы Частене Глезмане. Активный борец с расовой дискриминацией и прочими предрассудками. Выступает за омоложение Демпартии и американской политики в целом.

NASA открыло набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA. – Ред.) объявило о приеме заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов для программы Artemis, предусматривающей отправку людей на Луну и Марс. Об этом говорится в опубликованном заявлении американского космического ведомства.

"В условиях, когда NASA готовится в этом году отправить на Международную космическую станцию американских астронавтов с помощью американских ракет и с американской территории, имея перед собой в качестве цели Луну и Марс, управление объявляет о приеме заявок со 2 по 31 марта на участие в отборе следующей группы астронавтов – поколения Artemis", – сообщили в управлении.

"Сейчас у нас 48 действующих астронавтов. Нам потребуется больше, чтобы управлять космическими кораблями, которые отправятся в разные уголки космоса, чтобы расширить изведанные границы в рамках миссий Artemis и за их пределами", – отмечает NASA.

Кандидаты должны иметь американское гражданство и диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики. В качестве альтернативы принимается также степень доктора медицины или же прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей. Будущие астронавты должны также иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере или 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна.

Ранее американская администрация запросила у Конгресса 25,2 млрд долларов на деятельность NASA в 2021 финансовом году, что на 12% больше по сравнению с нынешним финансовым годом, который заканчивается 30 сентября. Всего на программу отправки астронавтов на Луну и Марс в этом бюджете американские власти предлагают выделить 12,3 млрд долларов.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту – намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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