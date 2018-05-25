Отравление в школе Черкасс: последний звонок провели в Доме культуры

И педагоги, и школьники не захотели отмечать окончание учебного года там, где всем стало плохо

Праздник последнего звонка в восьмой Черкасской школе, где две недели назад отравились дети, провели в Доме культуры. Для безопасности. И педагоги, и школьники не захотели отмечать окончание учебного года там, где вдруг всем стало плохо.

Что было причиной отравления до сих пор не установили. Пробы воды и воздуха отправили на анализ в Германию. Все предыдущие не выявили излишне опасных или вредных веществ на территории школы.

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"Если бы линейка была при школе, то я бы своего ребенка не пустила", – говорит мать ученика Черкасской школы № 8 Елена Федченко.

"Ситуация с газовым баллончиком однозначно исключена, так как действие газового баллончика будет локально в одном месте, в этом случае его не было", – объясняет заместитель директора Черкасской школы № 8 Елена Рясная.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины до сих пор не смогли назвать причину массового отравления детей и взрослых на школьной линейке в Черкассах, которое произошло утром 8 мая.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.

Также сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увезли в больницу.

И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.