Трамп назвал войну Турции с курдами дракой между двумя детьми

При этом Трамп отметил, что и курды, и Турция - это друзья США

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп, описывая ситуацию на северо-востоке Сирии, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми. Об этом Трамп рассказал выступая перед сторонниками в штате Техас.

"Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия ... Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять", – сказал американский лидер.

"Они сражались в течение нескольких дней, это было довольно отчаянно. Курды – это наши друзья, Турция – тоже наш друг, но они воевали ... это было ужасно ... Они не могли прийти к согласию ... Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы", – добавил американский президент.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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