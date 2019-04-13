В Судане – военный переворот, в Ливии – гражданская война: ТОП-5 новостей мира

Экспертиза подтвердила: самолет экс-президента Польши Качинського был взорван

Фото: Reuters.

В Европарламент баллотируется правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, а основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут выдать США, где его ожидает тюремный срок. Читайте самые главные новости мира в специальном материале сайта "Сегодня".

В Ливии снова началась гражданская война

На прошлой неделе тлеющий конфликт в Ливии вспыхнул с новой силой. 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом "откликнулась на призыв народа" Триполи.

Премьер Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".

Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

А на востоке страны в городе Тобрук находится временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Под его контролем находится не только большая часть ливийской территории, но также и наиболее важные месторождения нефти.

Что именно происходит в Ливии, попытался разобраться сайт "Сегодня" в специальном материале "Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии".

Стали известны новые подробности гибели экс-президента Польши Качиньского

Повторное расследование трагедии с самолетом Леха Качиньского показало следы взрывчатки на борту его Ту-154М: самолет взорвали.

Британская лаборатория Forensic Explosives Laboratory при Министерстве обороны королевства подтвердила версию об умышленном характере авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М в 2010 году под Смоленском, в которой погиб глава государства Лех Качиньский.

Об этом заявил 10 апреля председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич, представив 9 апреля результаты работы своего ведомства.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня, благодаря британцам, мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, но это не значит, что нам известна формула взрыва", – сказал он.

Кроме того, замглавы подкомиссии профессор Казимеж Новачик отметил, что исследования Центральной полицейской криминалистической лабораторией левого крыла Ту-154М также показало наличие взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич также сообщил, что Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой "Смоленской комиссии" Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году.

В Лондоне арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Эквадор лишил Ассанжа убежища: британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации.

По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", — заявили в пресс-службе полиции Соединенного Королевства.

В Wikileaks уже прокомментировали случившееся, отметив, что это было возможным только при отказе эквадорских властей предоставить Ассанжу убежище, что является нарушением международного права.

"Эквадор незаконно прекратил политическое убежище Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад", – говорится на странице организации в Twitter.

При этом уточняется, что Ассанж не покидал здание посольства, в котором он находился практически последние семь лет. Посол Эквадор лично пригласил полицейских внутрь, чтобы они задержали основателя организации.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

https://www.segodnya.ua/world/europe/pravnuk-otca-fashizma-mozhet-popast-v-evroparlament-1249884.html

8 апреля стало известно, что правнук "отца фашизма" баллотируется в Европарламент. Так, итальянская ультраправая партия "Братья Италии" выдвинет на выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, кандидатуру правнука основателя фашизма Бенито Муссолини. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава политсилы Джорджа Мелони.

Гай Юлий Цезарь Муссолини. Фото: facebook.com/CaioM2019.

"Я горжусь, что Италия выдвинула эту кандидатуру – он патриот страны и важный член нашей партии", – представила она Гая Юлия Цезаря Муссолини.

Видео, на котором они позируют на фоне Колизея в Риме, также опубликовали на Facebook-странице "Братьев Италии".

Сам он отметил, что его опыт работы за границей – потомок итальянского диктатора работал в Аргентине и на Ближнем Востоке – поможет ему стать хорошим политиком.

"Я служил своей стране много лет, и продолжу делать это в Европе", – отметил он.

Стоит отметить, что одна из родственниц Гая Юлия Цезаря Муссолини также работала в Европарламенте – внучка "дуче" Алессандра Муссолини ранее была евродепутатом от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", но сейчас занимает место в итальянском сенате. А вот ее сестра Ракель занимает должность в мэрии Рима.

В Судане военные захватили власть

11 апреля стало известно, что в Судане военные решили захватить власть. Как сообщил местный новостной портал "Баж-ньюс", группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов.

Видео: Reuters

На улицах столицы были размещены дополнительные подразделения армии, происходили передислокация бронетехники. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума. По сообщению телеканала "Аль-Хадас", под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира. Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.

В комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков рассказал, каковы интересы России в Судане и будет ли "новое ИГИЛ". По его словам, местные элиты делят нефть и золото, а основная масса населения утопает в нищете.

"Массовые протесты идут с декабря из-за экономической ситуации. Экономическая ситуация плохая, что и спровоцировало протестные настроения. Кроме того, идет борьба за контроль над нефтяными каналами и золотом. В связи с этим военные взяли власть в свои руки, чтобы нормализовать обстановку", – говорит Стариков.

По мнению эксперта, этот конфликт может решиться в ближайшее время, если там не появится Россия, чего нельзя исключать. Ведь правительство Судана ранее вело переговоры с Кремлем. И в североафриканской стране есть российская военная техника.

В целом, Россия заинтересована в Судане, ведь там есть нефть. Также у Кремля есть амбиции контролировать Персидский залив с помощью собственный военно-морской базы в этой стране. Но вот хватит ли у нее сил расшатывать ситуацию еще и здесь, это пока под вопросом, считает военный эксперт.

"Для того, чтобы влезть в Судан, нужны определенные силы. Россия заинтересуется, но у нее сил нет. У них один батальон в Центральноафриканской Республике, и в Сирии они воюют. Еще и в Ливию включились. У них просто людей нет", – продолжает Стариков.

При этом эксперт исключает вариант, что в этом регионе может вспыхнуть большая война из-за конфликтов в двух граничащих между собой странах – в Ливии и в Судане. Также он не подтверждает теорию об появлении организации на подобие ИГИЛ.

"Второго ИГИЛа не будет. Там идет обнищание народа и воровство местных элит", – суммирует эксперт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Судане – военный переворот, в Ливии – гражданская война: ТОП-5 новостей мира". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.