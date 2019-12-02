Убийство ребенка в центре Киева: все подробности покушения и поимки киллеров

Фото: "Сегодня"

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Воскресным вечером 1 декабря Киев всколыхнула новость, которая не оставила равнодушным никого: в центре города расстреляли иномарку, в результате чего был убит ребенок.

Это произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover черного цвета из другой машины – по предварительным сведениям, это был Lexus, и скрылись с места преступления.В связи с чрезвычайным происшествием в Киеве был объявлен план "Сирена". Водитель Range Rover не пострадал, хотя на его теле были видны капли крови.

"Правоохранители оградили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение, пока неизвестно. Следствие продолжается", – сообщал сразу по горячим следам "Информатор".

Убитому мальчику было три года. Раненый в голову ребенок скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В полиции официально подтвердили, что погибший мальчик оказался сыном депутата облсовета Вячеслава Соболева, который в тот вечер был за рулем внедорожника. Скорее всего, покушались именно на Соболева. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

"Неизвестный мужчина стрелял в потерпевшего, но пуля попала в трехлетнего ребенка. Его срочно госпитализировали в медучреждение, но по дороге в больницу мальчик умер. На данный момент правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами инцидента" , – заявила спикер Шевченковского райуправления полиции в г. Киеве Анна Зубрева.

"Я сидела, пила кофе, говорила с подругой и услышала звук выстрела. Увидела, что на переходе стоят два автомобиля – черный Range Rover и серый седан. Машина быстро тронулась по встречной полосе вниз по улице. Из Range Rover выбежал отец с ребенком на руках и начал кричать:"Скорую, помогите", – сообщила новые подробности трагедии одна из свидетельниц происшествия.

Погибший во время стрельбы в центре Киева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Фото: Facebook/Ирина Билык

Позднее стали известныновые подробности жуткого убийства. Так, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, который находился за рулем обстрелянного авто, рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. (По информации СМИ, ресторан принадлежит Соболеву – Ред.) В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. Как пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники, на заднем сидении, действительно, находился сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины с криками о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в скорую, но, как мы уже писали, к сожалению, мальчик скончался по пути в больницу.

Свидетельница происшествия Татьяна Короленко написала в Facebook, что медики не могли ничем помочь.

"При мне ребенка занесли в скорую. По словам матери, которая рыдала возле скорой, ребенку снесло полголовы. Невинная жертва взрослых игр", – написала она в комментарии в Facebook.

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и кто их там оставил — информации нет.

Как сообщила позднее спикер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, полиция искала только одного подозреваемого – который обстрелял машину Соболева. По ее словам, полиция пока не могла утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.

Зубрева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.

Как рассказал сайту "Сегодня" друг семьи Соболевых, наиболее вероятной версией из нескольких озвученных в СМИ является конфликт депутата с одним из бывших высокопоставленных судей.

"Намеревались убить, конечно, Соболева. Что касается версий, то все, кроме первой – безосновательны. Например, не соответствует действительности то, что у Соболева на оккупированных территориях есть бизнес и он там что-то с кем-то не поделил. У него нет контактов с теми территориями. Мало того, боевики у него "отжали" большой дом, площадь которого около 600 квадратов. Из этого дома они сделали склад боеприпасов".

В окружении Соболева сайту "Сегодня" рассказали, что похороны трехлетнего Саши состоятся, скорее всего, во вторник, 3 декабря.

Меньше чем за сутки подозреваемые в убийстве были задержаны. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия. Все подробности задержания правоохранители сообщат позже, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"С задержанными работают следователи Пока мы не можем разглашать все детали, в том числе и о возрасте задержанных. Возможно будет брифинг, где будет все детально рассказано", – рассказали в полиции Киева сайту "Сегодня".

Вячеслав Соболев. Фото: соцсети

Вячеслав Соболев – уроженец города Енакиево, экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, бизнесмен. В 1997 году в Донецке основал первую в городе сеть супермаркетов "Обжора", которую продал через 10 лет.

В 2002 году он был избран депутатом городского совета Донецка. Кандидатура Соболева была выдвинута от районной организации союза "За единство, согласие и возрождение". В Донецком горсовете Вячеслав Соболев возглавил постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, торговли, общественного питания и предоставления услуг населению.

С апреля 2005 года он занимал должность заместителя городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

Более того, занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 стал депутатом Киевского облсовета от Блока Петра Порошенко.

У супругов Соболевых пятеро детей – три сына и две дочери. Убитый Александр был самым младшим ребенком в семье.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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