ЦИК распределила эфир между партиями, Канада разрешила поставлять оружие в Украину: итоги дня

Мнения украинцев в отношении прямых переговоров с "Л/ДНР" разделились поровну





Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

525 населенных пунктов в 13 областях по состоянию на утро 3 июля оставались обесточенными в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град).

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио. Время будет предоставляться в два этапа – равными частями по 30 минут.

1663 обращения о нарушении избирательного законодательства уже зарегистрировала Национальная полиция. Открыто 66 уголовных производств и составлено 285 административных протоколов.

74,6% избирателей "Оппозиционная платформа – За жизнь", 46,1% – "Батькивщины", 44,1% – "Слуги народа", 28,4% – "Европейской солидарности", 23,8% – "Голоса" поддерживают проведение прямых переговоров с "Л/ДНР". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова. В целом по Украине считают такой вариант развития событий приемлемым 41% респондентов. Столько же считают неприемлемыми такие переговоры.

135 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции с начала года установило НАПК. Составлено 87 протоколов об административных правонарушениях, утверждено 39 обоснованных выводов о признаках правонарушений, направлено 9 предписаний.

Составил 230 тыс. человек пассажиропоток международного аэропорта "Запорожье" в январе-июне, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом на международных линиях было перевезено 173 тыс. пассажиров (рост на 33,1%), на внутренних – 57 тыс. чел. (рост на 20,5%).

В среднем 73 доллара на человека жители Украины в 2018 году потратили на лекарства, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 54 доллара. Об этом говорится в справочнике, подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница", юридической фирмы Aequo и ТПП Украины.

Экономика

Укрепил на 14 копеек до 26,04 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 июля.

Долги на сумму 133,81 млрд грн Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года. Необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего.

615 млн грн составили на сегодняшний общие поступления от малой приватизации, которая стартовала осенью прошлого года. С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 проданы.

239 предприятий, экспортирующих товары в страны ЕС уже получили статус уполномоченного экспортера. Они могут экспортировать свою продукцию по упрощенной процедуре.

В размере 30% чистой прибыли за 2018 год "Нафтогаз Украины" уплатил в государственный бюджет дивиденды, сообщил глава компании Андрей Коболев. По его словам, выплата такого размера дивидендов соответствует требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности", а действие правительственного постановления, которое устанавливает для Нафтогаза 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено судебным решением.

В 73 млрд грн Укрзализныця оценивает необходимый ей объемом инвестирования в обновление локомотивной тяги: 13 млрд грн на тепловозов и 60 млрд грн – на закупку и модернизацию электровозов.

Намолотили 6,1 млн тонн ранних зерновых с площади 1,9 млн га аграрии в 20 областях Украины по состоянию на 2 июля.

Завершил ликвидацию Финростбанка Фонд гарантирования вкладов физических лиц , начатую в октябре 2014 года. Ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидация банка как юридического лица.

Кредит в 19,7 млн евро предоставит Европейский банк реконструкции и развития норвежской Scatec Solar на строительство солнечной электростанции мощностью 55,4 МВт в Черкасской области. Станция будет введена в эксплуатацию в 2020 году

Мир

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

9 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания для поддержки независимых украинских СМИ в рамках нового 3-летнего проект. В целом на поддержку украинских реформ в течение следующего года выделят 37 млн фунтов.

Два корабля НАТО британский эсминец и канадский фрегат вошли 2 июля в акваторию Черного моря. Они примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, в которых также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. Ранее в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец.

На 2 млн евро власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited. Компания обязалась ежегодно предоставлять отчет на немецком языке о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Отчет от июля 2018 года, однако, оказался неполным, в нем отражены не все жалобы.

Эвакуировать около 1 миллиона человек на юге Японии приказано из-за угрозы мощного наводнения. На острове Кюсю, где проживает 13,3 миллиона человек, 4 июля ожидают выпадения месячной нормы осадков.

Компания Tesla сообщила об объемах производства и поставках автомобилей за второй квартал текущего года. Она установила новый рекорд, поставив на рынок 95 200 авто. В этом году план составляет от 360 тыс. до 400 тыс.

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