Купюры, цены, платежки: что изменилось за неделю

В Нацбанке пообещали обеззараживать купюры, а в "Центре коммунального сервиса" рассказали, какие сюрпризы ждать от мартовских платежек. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Дешевый газ кончился: водителям стоит готовиться к подорожанию топлива

Ситуация на топливном рынке Украины перестала быть такой стабильной, как пару недель назад. При этом эксперты не ожидают слишком сильных потрясений. Например, несмотря на то, что цены на нефть обвалились, бензин не подешевеет в ближайшее время.

Но украинских водителей волнует не только бензин. С автогазом ситуация на этой неделе тоже сложно прогнозируемая.

"Что касается рынка сжиженного газа, то с наступлением тепла использование газа традиционно повышается, поэтому цены либо не изменятся, либо начнут идти вверх в зависимости от наличия достаточных запасов продукта в той или иной области. Но в общем надо готовиться к подорожанию", – объяснил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Выходит, впервые за долгое время сжиженный газ перестанет дешеветь.

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке Украины прямо сейчас, читайте в материале: В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен "запах дефицита"

В Нацбанке пообещали обеззараживать купюры

В Национальном банке, в котором сообщили о режиме работы банков во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, рассказали, что будут обеззараживать денежные купюры.

"Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места", – сказали в НБУ.

Там напомнили, что украинцы могут воспользоваться дистанционным банкингом и посоветовали меньше посещать банковские отделения. При этом в НБУ пообещали пристально следить за тем, чтобы все банкоматы были обеспечены наличными деньгами.

"Нацбанк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения", – отметили в НБУ.

Цены на туры упали на 30%: украинцы отказываются от отпусков

За последние 10 дней продажи путевок упали на 50-60% по сравнению с прошлым годом, говорит директор сети турагентств ХО Александр Довгопол. Хотя в январе, наоборот, украинцы активно планировали отпуска и продажи туров тогда выросли примерно на 40%, а в феврале – на 10%.

"В первую очередь, просело раннее бронирование туров на лето: многим не хватает определенности. Практически до нуля снизился интерес к Италии. В то же время по остальным направлениям мы не видим существенных изменений. Египет и Турция доминируют в предпочтениях украинцев. Но конкретно сейчас пока "на завтра" можно улететь только в Египет, выигрывает он", – говорит Довгопол.

Власти Турции уже заявили о переносе туристического сезона. А Египет пока никаких ограничений не вводил, но могут это сделать в любой момент. Застрять в чужой стране люди боятся больше, чем самого коронавируса, говорит Виктория Лонская, руководитель одного из офисов "Поехали с нами". Из-за этого туристы уже звонят и отменяют путевки на лето-осень. Их туроператоры пытаются удержать – предлагают не торопиться и обещают бесплатную отмену за две недели до вылета.

Буквально за последнюю неделю цены на туры обвалились на 30%, отмечают туроператоры.

"Сейчас ситуация в сфере туризма хуже, чем была в 2014 году. Хотя сезон начинался благоприятно – с роста заказов, чартерных рейсов, контрактов – и все это сейчас стремительно уменьшается", – говорит Виктория Лонская. В тренде Либерализация детского труда в Украине снизит количество заробитчан – эксперты

Индивидуальных туристов тоже стало меньше. Татьяна Курбатова занимается сдачей в аренду апартаментов и номеров в Барселоне (Испания) и Дубае (ОАЭ). В городах прекратила работу значительная часть развлекательных заведений, отменили все крупные форумы и шоу.

"В Испании, по моему мнению, ситуация хуже. Сейчас в Барселоне только 44% апартаментов заполнены, а цены на минимальном уровне. Некоторые отменили и деловые поездки в Испанию. В Дубае деловые поездки не отменяют пока, если не переносят сами события и форумы", – рассказывает Татьяна Курбатова.

А площадка по поиску аренды жилья Airbnb ввела специальные условия из-за коронавируса. При отмене бронирования гость получит полную компенсацию. Но туроператоры все же надеются на то, что коронавирус имеет сезонный характер.

Нацбанк снизил учетную ставку до рекорда за шесть лет

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с действовавших с 31 января 2019 года 11,5% годовых до 10%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 13 марта.

Учетная ставка снижается шестой раз подряд. Сейчас она достигла минимального значения за шесть лет – с 2014 года.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики", – объяснили в НБУ.

В целом Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года. Но в случае благоприятного развития событий и при ускоренной реализации реформ сможет ускорить смягчение монетарной политики. Но в то же время, по прогнозам НБУ, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

В марте киевляне получат платежки c перерасчетом

В Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет", сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке "Киевтеплоэнерго" будут указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде. А именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%", – сказал Андрей Щербина.

Также руководитель ЦКС добавил, что получить консультацию по принципу "единого окна" можно в 38 сервисных центрах ЦКС, по телефону саll-центра: 247-40-40 и с помощью сайта "Центра коммунального сервиса", в частности – в разделе "Дистанционного обслуживания".

Напомним, в 124 городах Украины снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ – в нашем сюжете:

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