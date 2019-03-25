На дорогах появились новые видеорегистраторы, а депутаты установили антирекорд: итоги дня

65 официальных наблюдателей Центральная избирательная комиссия зарегистрировала от Всемирного конгресса украинцев

На дорогах появились новые видеорегистраторы, а депутаты установили антирекорд: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-25T19:54:00+02:00 Экономика 65 официальных наблюдателей Центральная избирательная комиссия зарегистрировала от Всемирного конгресса украинцев

Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

111 народных депутатов в марте установили антирекорд, не проголосовав ни одного раза. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

65 официальных наблюдателей Центральная избирательная комиссия зарегистрировала от Всемирного конгресса украинцев. Таким образом, ЦИК на выборах президента зарегистрировала уже 2020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств.

1,6 млрд гривен будет направлено на восстановление дорожной сети Донецкой области в этом году, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам министра, основные проекты в регионе – дорога Запорожье – Мариуполь, ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности.

49% опрошенных украинцев считают что Украина должна двигаться в направлении вступления в Европейский союз. Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта. На вопрос "По какому интеграционному направлению должна идти Украина?" ответы респондентов распределились следующим образом: вступление в ЕС – 49%; вступление в Таможенный союз – 12,9%, неприсоединения ни к одному из союзов – 27,3%; трудно сказать/отказ отвечать – 10,9%.

Перешла на усиленный вариант несения службы Национальная полиция с сегодняшнего дня. Для обеспечения правопорядка во время голосования будут задействованы 135,4 тысячи правоохранителей, из них 72,5 – именно полицейские.

Еще 25 приборов TruCAM с 25 марта будут использовать для измерения скорости движения патрульные полицейские. Общее количество таких приборов стало 75.

Зарегистрировано 10 943 больных гриппом за прошедшую неделю в Киеве, это на 8% меньше, чем неделю назад, сообщили в КГГА. При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 370,8, что ниже эпидемического порога на 56,7%.

Снова начал расти уровень заболеваемости корью в Украине. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели корью заболели 2179 человек – 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 26,89 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 марта.

Снизила на 48,2% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 23 марта 2019 года запасы в них – до 8 млрд 913,18 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Около 60-70 тыс. грн в месяц составит реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб, включая оклад в 24 тыс. грн, сообщили в Министерстве финансов. Основные этапы конкуров на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

На 15 млн долларов купил Национальный банк в период с 18 по 22 марта на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее чистая продажа им валюты составила 109,5 млн долл. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 776,6 млн долл., а продал – 166,83 млн.

Составят 15,7 млрд долл. выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году. В январе-марте составят 5,609 млрд долл., во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до 3,608 млрд и 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале сумма выплат составит 2,519 млрд.

Сократилось на 1,8% в феврале 2019 года промышленное производство в годовом измерении. В январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года промпроизводство сократилось на 2,5%.

Исчерпала 11 из 40 квот Украина в 2018 году на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом, полностью неиспользованными остались квоты на экспорт обработанной продукции из масла, манитола сорбета, сахарные сиропы, а также дополнительная квота по экспорту грибов, свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Увеличила на 30,8% крупнейшая государственная газодобывающая компания Укргазвыдобування в 2018 году объемы бурения по сравнению с прошлым годом – до рекордных 314 тысяч метров, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров газа.

Мир

Предоставление финансовой помощи Украине на 500 тыс. евро на гуманитарные проекты анонсировал министр иностранных дел Люксембурга. "Мы уже предоставили 2,5 млн евро, теперь готовится новая помощь в размере 500 тыс. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах", – сказал он.

На 12,5 млн евро Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американского производителя спортивных товаров Nike за попытки ограничить трансграничные продажи продукции в странах Европейского экономического пространства. Эти ограничения касались различной футбольной атрибутики с символикой ведущих клубов и сборных Европы, с которыми у Nike действует лицензионное соглашение. Отмечается, что Nike активно сотрудничала с Еврокомиссией в ходе проверки, что позволило снизить сумму штрафа.

Составило 7,6 млрд количество выпущенных и использующихся банковских карт в Китае на конец 2018 года, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в среднем на каждого жителя Китая приходилось пять карт.

Компания Porsche рассматривает возможность введения ограничения на перепродажу своих автомобилей. Такая схема может применяться при продаже автомобилей лимитированной серии, которые часто клиенты покупают и сразу же перепродают, зарабатывая на этом.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.