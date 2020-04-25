Выплаты, цены, налоги, пособия: что изменилось за неделю

Украинским пенсионерам начали выплачивать "карантинную" тысячу, а Государственная налоговая служба продлила срок заполнения деклараций. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Кабмин вернул госконтроль над ценами на продукты и лекарства

После того, как вслед за объявлением карантина в Украине подорожали самые популярные товары, Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания, а также ряд товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

В список продуктов вошли:

минеральная вода без газа;

птица (тушка куриная);

яйца куриные категории С1;

хлеб ржано-пшеничный;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

крупа гречневая;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

масло сливочное жирностью 72,5%;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

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К социально значимым товарам противоэпидемиологического назначения Кабмин отнес ряд лекарственных средств – Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Перечень препаратов еще может быть расширен.

Кроме того, в список вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин, этанол, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей, хлороксиленол, карманный спиртосодержащий антисептик для рук, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей, моющие-дезинфицирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Также включены 20 наименований средств индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы и фильтры для масок.

Напомним, государственное регулирование цен на продукты в Украине было отменено еще три года назад – в 2017-м. При этом недавно сайт "Сегодня" разбирался, что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, чтобы смягчить продуктовую инфляцию.

Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"

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23 апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

"6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля", – говорится в сообщении фонда на странице в Facebook.

Еще 3,5 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии через почту, получат помощь в течение пяти дней со дня поступления средств. Выходить из дома для этого не понадобится – деньги принесут почтальоны.

"В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи за пять дней ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года", - добавили в ПФУ.

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В случае возникновения вопросов по поводу получения "карантинной тысячи" украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд дистанционно – по телефону, через сайт ПФУ или электронную почту.

Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже одобрил парламент и подписал президент, средства выделили из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

В Украине снизили цену на газ для населения

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет топливо в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2900 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года (3400 гривен), сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В компании объяснили, что с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках ПСО рассчитывается с учетом фактических результатов биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

"Однако в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. "Оператор ГТС Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа. Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель "Нафтогаз", как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины". Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам", - объяснили в "Нафтогазе"

В целом цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. Речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.

"Снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и через окончание отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

При этом ранее сообщалось, что во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

В Украине установили "карантинный" размер пособия по частичной безработице

Правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Оно составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (4173 грн). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости, а в других случаях – работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

"Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты", - добавил Гончаренко.

Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 16 апреля количество безработных в Украине выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Эта оценка существенно отличается от данных Торгово-промышленной палаты Украины. Там считают, что в Украине без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз.

Налоговики продлили срок заполнения декларации: названа дата

Украинцы могут заполнить декларации об имущественном состоянии и доходах за 2019 год до 30 июня. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

"Физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать декларацию за отчетный 2019 год до 30 июня 2020 года включительно", – сообщила пресс-служба налоговой в Facebook.

Также сообщается, что налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года.

В Украине 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой по состоянию на 1 апреля 2020 года доходы свыше 1 млн грн задекларировало 1761 физическое лицо.

Украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что невзирая на попытки поддержать малый и средний бизнес во время карантина, количество регистраций физических лиц-предпринимателей снизилось в три раза.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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