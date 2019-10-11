Зеленский провел пресс-марафон, курс доллара стабилизировался: итоги недели

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общество

Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон с журналистами, который продолжался 14 часов, что стало мировым рекордом. Вопросы задали около сотни украинских и зарубежных журналистов.

Узнавайте подробности на сайте "Сегодня": Зеленского много не бывает. По следам пресс-марафона президента

На 1,5 миллиона больше украинцев с начала 2019 года выехало из страны, чем въехало. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Всеукраинскую перепись населения планируется провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. При этом 3,44 млрд грн заложено в проект госбюджета на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения.

Выросло на 8 процентных пунктов в 2019 году число украинцев в возрасте 15+, которые хотя бы раз в месяц пользовались интернетом – до 71%. Об этом сообщила Интернет-ассоциация Украины.

В Киеве завершается тестирование системы, которая будет следить за нарушениями скоростного режима на дорогах. Для этих целей будут использовать новые приборы, их купили 20 штук.

Вырос в 4,5 раза объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 321,6 тыс. авто. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

МВД на 2020 год планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог не облагаемого штрафом превышения скорости.

Увеличились на 74,1% продажи электромобилей в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5478 единиц. По данным ассоциации "Укравтопром", основную долю в этом количестве составили легковые автомобили – 5081 шт., остальные 397 штук – коммерческие.

Руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского путепровода с увеличенной сметной стоимостью работ до 1,05 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы. По состоянию на 1 августа уже были выполнены работы на 60 млн грн.

70 млн грн выделил Кабмин на оборудование для выдачи паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Три дороги Мининфраструктуры планирует сделать в Украине платными. Об этом сообщил министр Владислав Криклий. Это: Львов-Краковец, киевская кольцевая и новая дорога Белая Церковь-Киев.

Приоритетом Минобороны в следующем году будет финансирование расходов на вооружение и военную технику, а также восстановление объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр Андрей Загороднюк. В проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 136,6 млрд грн на финансирование Министерства обороны, что значительно превышает затраты этого года в размере 101,7 млрд грн.

Экономика

Ослабил на 1 копейку до 24,54 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 октября. За неделю – с 8 по 15 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на 33 копейки.

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Составил 47,2% от ВВП в 2018 году уровень теневой экономики в Украине – об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии. Этот показатель в 2017 году был 46,8%.

Составляла 13% доля государственного сектора в экономике Украины в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщило Минэкономики.

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Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", а также дистрибьютора "Тедис Украина" на общую сумму 6,5 млрд грн за согласованные антиконкурентные действия.

Уменьшились на 2,6% по состоянию на 1 октября международные резервы Украины, до 21,44 млрд долларов (в эквиваленте). Снижение произошло из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. При этом выросли на 0,1% – до 12,048 млрд долларов чистые международные резервы Национального банка за сентябрь. С начала года они выросли на 24,9%. Общие международные резервы на 1 октября составили 21,438 млрд долларов, что на 3% выше показателя на начало года.

Составила 0,7% инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2019 года, а с начала года – 3,4%. Потребительские цены в августе снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%. Рост потребительских цен в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%.

Вырос на 1,2 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона, или на 1,2%, – до 98 млрд грн.

174,69 долларов, или 4273 грн за 1 тысячу кубометров составила в сентябре средняя стоимость импортированного газа. В долларовом эквиваленте цена снизилась на 2,0% в сравнении с августом.

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Вырос на 3,1% объем гривневых депозитов в банках за сентябрь – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%, до 15,4 млрд долларов. С начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%. Объем гривневых депозитов за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долларов.

Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе, снизив начальную цену его реализации до 733,25 млн грн с первоначальной в 3,66 млрд грн.

Выросли в 1,5 раза цены на популярные сорта украинских яблокв октябре в годовом выражении из-за меньшего урожая, сообщила пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар". Согласно обновленному в начале октября прогнозу, в 2019 году в Украине соберут примерно 1 млн тонн яблок, что означает падение урожая сразу на 30%. В Польше урожай яблок в 2019 году будет на 44% ниже, чем год назад, что не создает предпосылок для импорта в Украину.

Увеличилась на 18,7% прибыльность производства молока в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. Это лучший показатель для сентября с 2013 года. А за девять месяцев этого года прибыльность производства молока выросла на 22,6%. При этом рост прибыльности происходил на фоне падения производства молока и потери рынков сбыта.

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На 2,78 млрд грн Министерство финансов снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019 года – до 80,30 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн. Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020 году прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд соответственно, а во втором и четвертом квартале они оцениваются соответственно в 91,35 млрд и 33,98 млрд.

Минэкономики опубликовало улучшенный консенсус-прогноз экспертов. Рост ВВП по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,2% (ранее – 2,7%), по итогам 2020 – также на 3,2% (ранее – 3%). Курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн за доллар, на 2020 – 27,3 грн. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году – 29,18 грн. Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее – 7,6%), а в 2020-м – 6,3% (ранее – 6%).

Увеличился на 21% в сентябре по сравнению с августом импорт бензинов в Украину, до 122 тысяч тонн. Об этом сообщила "Консалтинговая группа А-95". Это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года. Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тысяч тонн), до 88 тысяч тонн, по сравнению с августом. Рост импорта в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас в преддверии ремонтов белорусских НПЗ, запланированных на октябрь.

4,7 млн га засеяли украинские аграрии по состоянию на 7 октября озимыми зерновыми, или 65% от прогнозируемой площади посева, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Сократила потребление газа на 7% Украина в январе-сентябре в годовом выражении – до 17,9 млрд куб. м. В 2018 году Украина потребила 32,3 млрд куб. м газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.

2,15 млрд грн привлек в госбюджет Минфин 8 октября на аукционах по размещению ОВГЗ. Спрос благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, что позволило в очередной раз несколько понизить доходность бумаг.

Украина потеряла две позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и опустилась на 85 место из 14. Основной регресс зафиксирован в сфере финансовых систем, в которой рейтинг Украины опустился на 19 позиций – до 136 места и в сфере здравоохранения — на 9 позиций, до 101 места.

Сократила на 2,3% Украина в январе-сентябре экспорт ферросплавов в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 665,576 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 2,9% – до 733,4 млн долларов. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (17,38% поставок в денежном выражении), Италию (16,08%) и Нидерланды (9,59%).

Мир

Нобелевские премии:

по физиологии и медицине получили американец Уильям Кейлин младший, британец Питер Рэдклифф и американец Грег Семенза за исследования того, как клетки оценивают доступность кислорода и адаптируются к ней;

по физике получили Дидье Келот и Майкл Мэйор за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, и Джеймс Пиблстуи – за теоретические открытия в физической космологии;

по химии присуждена Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония). Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей;

ремию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. "за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей";

по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год – австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке. Токарчук отмечена за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни". Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта". В прошлом году эта премия не присуждалась.

Президентом Республики Куба стал Мигель Диас-Канель. Его избрала Национальная ассамблея народной власти. Должность президента была введена в стране по результатам референдума, проведенного в феврале 2019 года.

Министры финансов ЕС согласились исключить Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова из черного списка налоговых гаваней. Кроме того из серого списка исключили Албанию, Коста-Рику, Маврикий, Сербию и Швейцарию.

Достигнет 10,3 тыс. количество самолетов, находящихся в эксплуатации в Китае, к 2038 году, увеличиваясь на 5,2% ежегодно, сообщается в отчете Китайской корпорации гражданского авиастроения. При этом, по прогнозам, в ближайшие два десятилетия объем авиаперевозок в стране будет расти на 6% в год. В мире в среднем этот показатель составлять по 4,3%.

Получила большинство голосов на всеобщих выборах в Португалии левоцентристская Социалистическая партия – после формирования коалиции она продолжит руководить страной в следующие 4 года. Социалисты получили 106 мест, на втором месте Социал-демократическая партия – 77.

Собрала 93,5 млн долларов кинокартина "Джокер" в первый уик-энд в Северной Америке – это самый успешный старт в истории для картины, вышедшей в прокат в октябре. За пределами США и Канады фильм собрал еще 140,5 млн долларов.

40 тыс. военнослужащих примут участие в учениях весной 2020 года на территории европейских стран. Для участия в них из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. человек. Маневры Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май.

Правительство Эквадора покинуло столицу после массовых протестов. Протесты в стране начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.

Итальянские депутаты проголосовали за конституционную реформу, предполагающую существенное сокращение числа парламентариев в обеих палатах. Общее количество парламентариев уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов – с 315 до 200.

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