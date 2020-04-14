Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитена

В Киеве зафиксирована уже 11-я смерть от коронавируса. Умершему мужчине было 67 лет. Петр Т. – 1953 года рождения. Он проживал в Деснянском районе, в жилом доме на улице Бальзака. Мужчина работал слесарем в Киевском метрополитене. Последний раз он был на работе 31 марта.

"Мужчина заболел 31 марта. У него был насморк, кашель, температура +39. Больной никуда не обращался. 7 апреля он обратился в Киевскою городскую клиническую больницу №8. Ему был поставлен диагноз – внегоспитальная пневмония, COVID-19 оставался под вопросом. Быстрый тест, который сделали больному 7 апреля – оказался негативным. И только лабораторное исследование, сделанное в нашем лабораторном центре 10 апреля, подтвердило позитивный результат – COVID-19. Увы, мужчина умер 13 апреля, но мы только сегодня об этом узнали", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Мужчина не выезжал за границу, не имел контактов с теми, кто выезжал в другие страны. В семье умершего пока все здоровы, дочь мужчины работает инженером в Киевском метрополитене.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, в понедельник в Киеве сообщили одвух новых смертях от коронавируса. За выходные опасный вирус унес жизни двух мужчин. Сайт "Сегодня" узнал подробности лечения погибших киевлян. Так, одному из умерших от коронавируса мужчин было всего 47 лет. Также в Александровской больнице 12 апреля умер Александр К., иеромонах Киево-Печерской лавры Нектарий. Ему было полных 73 года. Он не дожил до своего дня рождения буквально четыре дня – родился 16 апреля 1946 года. Мужчина проживал в 34-й келье Лавры на улице Лаврской в Печерском районе столицы.

Также мы сообщали, что 10 апреля днем в больнице умер киевлянин Александр Б. – 1962 года рождения. Мужчине на днях диагностировали COVID-19. Ранее в столице 9 апреля была зафиксирована шестая смерть от коронавируса. Как выяснил сайт "Сегодня", от опасной инфекции COVID-19 умерла женщина, которой было 72 года.

До этого от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. Максим – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Также мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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