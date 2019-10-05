Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мира

Фото: REUTERS/Al Drago

Прах Махатмы Ганди до сих пор не дает покоя радикально настроенным индуистам, а Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста объема мировой торговли из-за "торговой войны" Китая и США. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Пентагоне сообщили детали военной помощи Украине

Основная часть пакета военной помощи США Украине в размере 250 млн долларов уже оформлена в виде контрактов на поставку оружия и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"В июне этого года Министерство обороны объявило о планах предоставления 250 млн долларов военной помощи Украине, эти фонды должны быть использованы для дополнительной подготовки личного состава, поставок военной техники, а также помощи советников для наращивания потенциала вооруженных сил Украины", — сказал он.

"Помощь включает в себя жесткокорпусные надувные лодки, снайперские винтовки, средства радиоэлектронной борьбы, ручные противотанковые гранатометы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, защищенные средства связи, приборы ночного видения, а также медицинское оборудование", — уточнил представитель Пентагона. "По состоянию на текущий момент основная часть этого пакета в размере 250 млн долларов оформлена в виде контрактов, остальная часть тоже вскоре будет оформлена", — добавил Хоффман.

Но при этом он отказался подтвердить сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов, но отметил, что уведомление об этой дополнительной помощи по линии Госдепартамента будет передано Конгрессу американской администрацией в самое ближайшее время. "Мы обычно не говорим, о какой военной технике идет речь, до тех пор пока уведомление не будет передано Конгрессу. Насколько я понимаю, уведомление относительно конкретно этих фондов пока не передавалось. Я думаю, это может произойти со дня на день", — подчеркнул представитель военного ведомства.

В Индии украдены останки Махатмы Ганди

Неизвестные похитили останки индийского философа и государственного деятеля Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале, расположенном в центральной части Индии. О пропаже праха "отца нации" стало известно 1 октября, когда в стране отмечали 150-ю годовщину со дня рождения Ганди.

Преступники оставили на стене с его изображением слово "предатель".

По факту случившегося начато расследование – следователи изучают записи с камер наблюдения.

Местные власти возлагают ответственность за осквернение праха на индийских радикалов, которые не простили Ганди призывы к примирению индуистов с мусульманами.

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Напомним, философию Ганди назвали его именем – "гандизм", он проповедовал путь абсолютизируемого ненасилия. В 1948 году он стал жертвой покушения радикально настроенных индуистов, после чего его тело кремировали и выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.

И все же окончательно его идеям осуществиться было не суждено – индийские власти до сих пор не решили проблему с мусульманами. Например, в августе был изменен статус населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир. А ранее на границе этого штата с Пакистаном прогремел взрыв.

Борис Джонсон оказался в эпицентре секс-скандала

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, над которым нависла угроза отставки, обвинили в харасменте.

Английская журналистка Шарлотт Эдвардс утверждает, что инцидент произошел на ланче в 1999 году в бытность действующего главы правительства редактором журнала The Spectator.

"Под столом я почувствовала руку Джонсона на своем бедре. Он сжал его", – заявила женщина.

Сам Джонсон это опровергает. Он объяснил, что цель подобных секс-скандалов, извлеченных на свет после 20-летнего срока давности – очернить его из-за стремления вывести Соединенное Королевства из Евросоюза.

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"Это не соответствует действительности … Правильно это или нет, но они (противники Brexit. – Ред.) воспринимают меня как человека, который помогает осуществить Brexit. Поэтому я неизбежно попаду под огненный шквал. Но я нисколько против этого не возражаю", – заявил он 1 октября в эфире BBC.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с Борисом Джонсоном после занятия им премьерского кресла. Так, Sunday Times, в которой, работает Эдвардс, утверждает, что в 2013-2014 годах американской бизнесвумен Дженифер Акури выделялись государственные гранты из-за личных симпатий Джонсона, который тогда занимал должность мэром Лондона.

Антирекорд за 10 лет: прогноз мировой торговли резко ухудшился

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем – крупнейшими экономиками мира.

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Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в 2019 году, то есть минимальными темпами за 10 лет. Еще в апреле-2019 ВТО ожидала роста на 2,6%. Для сравнения, в 2018 году мировая торговля в сфере товаров увеличилась на 3%.

"Ухудшение прогноза для торговой сферы обескураживает, но неожиданностью оно не стало. Помимо прямого влияния, торговые конфликты повышают неопределенность, что приводит к тому, что компании откладывают инвестиции в повышение производительности, которые крайне важны для улучшения стандартов жизни", – заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.

"Разрешение торговых конфликтов позволит членам ВТО избежать дополнительных издержек, – добавил Азеведо. – Многосторонняя торговая система остается самой важной глобальной площадкой для урегулирования разногласий и принятия решений в ответ на современные проблемы мировой экономики".

Прогноз на 2020 год также ухудшен с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Кроме того, согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в 2019, так и в 2020 году составят 2,3% (апрельский прогноз – 2,6%).

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским, докладом небольшое – всего минус 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

У Меркель назвали условия отмены санкций против России

Несмотря на обмен пленными России с Украиной и стабилизацию в районе Станицы Луганской, ЕС продолжит свои санкции в отношении России.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя идею немецких социал-демократов начать хотя бы символически отменять санкции в ответ на решения Кремля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Зайберт напомнил о том, что Берлин приветствовал обмен пленными и, в частности, освобождение режиссера Олега Сенцова, а также захваченных в Керченском проливе украинских моряков, но подчеркнул, что Кремль должен был сделать это уже давно.

Спикер правительства Ангелы Меркель также отметил прогресс в нормализации обстановки, достигнутый в районе Станицы Луганской. Но этих двух фактов недостаточно для начала отмены санкций ЕС.

"Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в реализации Минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", – подчеркнул Зайберт, уточнив, что к таким "сдвигам" можно будет отнести стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль линии разграничения и отвод от нее тяжелого вооружения.

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