Как Зеленский хочет изменить Конституцию

28 июня в Украине празднуется День Конституции. Хотя Конституция – основополагающий закон в любом государстве, изменять документ сложно, но можно. А порой даже нужно: жизнь не стоит на месте, реалии диктуют новые правила.

Украинская Конституция: между Вашингтоном и Брюсселем

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В разных странах к изменениям Основного закона относятся по-разному. Например, за 230 лет существования Конституции США в документ было внесено 27 поправок. Любопытный момент: 11 из них были инициированы уже через два года после утверждения Конституции. При этом десять поправок были утверждены и вскоре вступили в силу. А 11-я ждала своего времени целых двести лет: все это время она ждала ратификации штатами.

В Конституцию Бельгии – также, к слову, имеющую почти двухсотлетнюю историю – лишь за последние четверть века было внесено три десятка изменений. И это после того, как в 1994 году была принята новая редакция Основного закона.

Украина в этом плане придерживается примерно "золотой средины": за 24 года существования Конституции в нее было внесено 7 поправок. Или изменений. При этом одни из них, как, например, знаменитая политреформа 2005 года, существенно меняли целые разделы Конституции. Другие же – вроде изменений в статью 98 от 2013 года, которыми контроль над поступлением и расходами средств госбюджета закреплялся за Счетной палатой, – вносили лишь "косметические" изменения в Основной закон.

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Грядут большие изменения

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Впрочем, скоро картина может измениться. Новая власть Владимира Зеленского задекларировала и начала модернизацию Конституции. И пока что решительно настроена завершить начатое дело.

Немного статистики. На сегодняшний день на сайте Верховной Рады зафиксировано 11 инициатив по изменениям в Конституцию, имплементация которых легла на плечи парламента нынешнего созыва. Некоторые из них достались в "наследство" от прошлого парламента. Большинство – новых.

Из этих одиннадцати "поправок" одна прошла все этапы одобрения и вступила в силу. Три прошли горнило Конституционного суда и предварительного утверждения в Верховной Раде. Одна была "провалена" на этапе предварительного утверждения. Остальные рассмотрены Конституционным судом, но в зал не выносились. Забегая наперед, отметим, что некоторые из них уже и не будут выноситься.

Ко Дню Конституции сайт "Сегодня" решил провести "ревизию" уже состоявшихся и грядущих изменений в Основной закон. Выяснив, "на каком свете" пребывают те или иные поправки, инициированные новой властью. Помочь нам в этом согласился народный депутат Украины, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Поправки "живые" и "мертвые"

Сперва о поправках, реализованных и проваленных. К первой и единственной относятся изменения в Конституции, ограничившие (а, по сути, отменившие) депутатскую неприкосновенность. Законопроект №7203 был внесен в парламент еще в 2017 году президентом Петром Порошенко. Но у парламента VIII созыва не хватило ни желания, ни политической воли, дабы рассмотреть документ хотя бы в первом чтении. Все изменилось с приходом новой власти. Поскольку готовить новый документ, а главное, проводить его через все процедуры, включая рассмотрение Конституционным судом, было долго, из архива вытянули проект 7203, уже одобренный КС. Затем последовала первая демонстрация народу Украины "турборежима в действии". На первой сессии, продлившейся всего один день, новый парламент одобрил проект предварительно. А через четыре дня – на второй сессии – утвердил его 373 голосами. За проект голосовали как "слуги народа", так и их непримиримые оппоненты. Изменения вступили в силу 1 января 2020 года.

"Когда мы его принимали, нас критиковали. Говорили, что ничего не будет работать. Но, как видите, все уже работает. Народным депутатам вручаются подозрения. Правоохранительные органы расследуют дела. Что раньше было практически невозможно – генеральному прокурору нужно было очень постараться, чтобы получить разрешение на начало процессуальных действий", – говорит Александр Качура.

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Более печальная участь ждала проект №1014. Изменения к Конституции, содержащиеся в этом проекте, закрепляют за главой государства право создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. В сентябре парламент отправил проект в Конституционный суд. А уже в декабре КС вынес вердикт: документ не отвечает требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины. В феврале Верховная Рада предприняла попытку отправить проект на доработку, дабы учесть в отредактированном проекте замечания Конституционного суда. Однако на это не хватило голосов: за соответствующее постановление проголосовали лишь 214 народных депутатов.

"Дело в том, что президент и так делает все, что указано в проекте. Мы хотели, чтобы Конституция соответствовала реалиям. Но поскольку принято такое решение Конституционным судом, документ надо доработать. Отправить на доработку парламент не смог. Но это не означает, что вопрос закрыт. Будет подан другой проект – написанный с учетом замечаний КС", – говорит Александр Качура.

В шаге от утверждения

Три законопроекта о внесении изменений к Конституции продвинулись довольно далеко. По сути, парламентариям осталось рассмотреть их в целом. Ну и, конечно, собрать 300 голосов для утверждения.

Первый из них – проект №1013 – "О ликвидации адвокатской монополии". Документ был направлен в КС в сентябре, получил положительные выводы. И 14 января нынешнего года был одобрен парламентом в первом чтении. В случае утверждения проекта из Конституции исчезнет скандальная и критически воспринятая гражданами норма о том, что только адвокат может представлять другое лицо в суде.

"Я лично вначале скептически относился к этому проекту, поскольку сам из адвокатского сообщества. Но когда пообщался с коллегами, понял, что у них эти изменения не вызывают возражений. Они готовы конкурировать качеством услуг. Да и гражданам и бизнесу услуги адвокатов и юридических фирм обойдутся дешевле. Бизнес и коммунальные предприятия могут представлять свои интересы в судах в гражданских делах с помощью корпоративных юристов".

Еще один законопроект, утвержденный парламентом в первом чтении в этот же день, – проект №1017. Им в Конституцию вносятся изменения, позволяющие Верховной Раде в рамках собственного бюджета создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

По большому счету, оба законопроекта могли бы быть принятыми уже сейчас, на третьей сессии ВР, поскольку первое чтение они прошли еще на предыдущей сессии. Однако почему-то в зал для итогового голосования документы так и не внесли.

"Эти проекты будут утверждаться уже осенью, – говорит Александр Качура. – Голоса под них есть".

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А вот третий проект, уже рассмотренный КС и утвержденный парламентом в первом чтении, депутатам точно можно будет рассматривать в целом лишь осенью. Речь о проекте №1017, которым в конституционное поле вводится пропорциональная система выборов. А численный состав Верховной Рады уменьшается с 450 до 300 депутатов.

"Дело в том, что вот эта цифра – она совершенно искусственная. Была такая история, ее сам Леонид Кравчук рассказывал: в парламенте УССР было 650 депутатов – они сидели даже на балконах. Когда состоялся первый созыв парламента Украины, число решили сократить до 450. Почему до 450? Потому что столько, как подсчитали, в зале всего было кресел. От этого и отталкивались. И понятно, что это не серьезный аргумент. Вопрос не в количестве депутатов, а в их качестве. Кроме того, когда будет введена пропорциональная система выборов и депутатов-мажоритарщиков в парламенте не будет, 300 парламентариев – оптимальная цифра. Но главное, этим проектом мы имплементируем результаты референдума 2000 года. Мы, по сути, выполнили волю народа. Вся наша фракция поддерживает этот проект. Думаю, в зале найдется и 300 депутатов, которые за него проголосуют", – говорит Александр Качура.

Собственно говоря, все три упомянутых выше проекта, по сути, пребывают в шаге от утверждения и вступления в силу.

Нужна доработка

Еще три законопроекта находятся, что называется, на низком старте. Все они были направлены в Конституционный суд, получили различные вердикты. И даже были внесены в повестку Верховной Рады на нынешнюю сессию – для рассмотрения их в первом чтении или отправки на доработку. Однако в зале рассмотрены не были.

Речь, в частности, о проекте №1015 (относительно законодательной инициативы народа). В случае утверждения изменений и вступления их в силу, народ становится субъектом законодательной инициативы (сейчас право подавать законопроекты принадлежит только президенту, народным депутатам и Кабмину). КС дал по проекту положительный вывод. Тем не менее парламент не стал спешить с рассмотрением документа в первом чтении.

"Этот законопроект, конечно, будет проголосован. Он идет в пакете законов о народовластии, его утверждение для нас принципиально", – говорит Александр Качура.

Еще один проект – №1027 – получил негативный вывод КС и должен быть направлен на доработку. Проект предусматривает внесение в Конституцию дополнительных оснований для лишения депутата полномочий. А именно – за "голосование народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставление народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины". Если по-простому, то речь о "кнопкодавстве". Также предлагается лишать мандата депутатов-прогульщиков. В первых числах февраля проект постановления о доработке документа фигурировал в повестке дня сессии. Однако на голосование его не ставили. Представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский в свое время отмечал, что президент подготовит новый проект – с учетом позиции КСУ.

"Вопрос "кнопкодавства" мы уже криминализовали. Но вот изменения к Конституции пока в процессе. Полагаю, мы вернемся к ним уже на следующей сессии", – говорит Александр Качура.

Законопроект №1016 также был признан КС не соответствующим части первой статьи 157 Конституции. Этим проектом парламенту предоставлялись полномочия назначать для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах специальных уполномоченных Верховной Рады. Также в начале февраля ВР планировала рассмотреть постановление об отправке документа на доработку. Но так и не сделала этого.

"В принципе, мы, изучив мнение КС, отказались от идеи создания института уполномоченных. КС указал, что соответствующие функции контроля могут осуществлять комитеты. И мы с этим согласились. Этот проект уже не будет голосоваться", – отмечает Александр Качура.

Закон на перспективу

Наконец, три проекта по разным причинам оказались в "подвешенном" состоянии. Два из них – о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей в Днепровскую и Кропивницкую соответственно. Проекты были поданы депутатами прошлого парламента в 2018 году, "зависли" там, после чего были реабилитированы и появились в списке проектов уже нынешней Верховной Рады. Но парламент их не рассматривал.

"Дело в том, что мы подготовили законопроект об изменениях к Конституции №2598 – о децентрализации власти. В этом проекте мы вообще отходим от практики внесения в Конституцию названия областей. Субъектность каждой области – признак федеративных государств, а Украина – государство унитарное. Поэтому мы хотим отойти от этого. Названия областей будут регулироваться законами. Соответственно, рассматривать изменения к Конституции, которыми Днепропетровская и Кировоградская области переименовываются, нет смысла. Мы не будет рассматривать эти два проекта, а решим этот вопрос в проекте по децентрализации", – говорит Александр Качура.

Что касается упомянутых изменений по децентрализации, то они также зависли. Отдельные нормы и положения изменений вызвали критику и просто вопросы у общественности и представителей регионов. И хотя парламент был готов отправить его на рассмотрение в КС, запустив процесс утверждения изменений, президент Владимир Зеленский отозвал проект на доработку. Документ вносит действительно серьезные изменения в Основной закон, по масштабам этих изменений он сопоставим с политреформой 2005 года. Но касается местных органов власти. Так, этим проектом громада определена как первичный субъект местного самоуправления.

"В любом случае процесс децентрализации будет завершен, поскольку у нас запущен план "Б". Путем внесения изменений в закон будут созданы районы, а перспективные планы будут утверждены объединенными территориальными общинами, и выборы пройдут по новому территориальному устройству", – отмечает Александр Качура.

Согласно реформе, райадминистрации "исчезают" из Основного закона, а вместо них появляется институт префекта. Райрады (райсоветы) заменяются окружными радами, причем полномочия последних не прописываются в Конституции так подробно. Зато очень подробно изменениями выписываются полномочия громад, их взаимоотношения с центральными органами власти.

"Проект действительно был внесен в парламент, причем это была уже вторая его редакция. Но после изучения мнений проект решено было отозвать для того, чтобы широко обсудить, в том числе с представителями регионов, громад, общественности, доработать с учетом высказанных мнений и уже затем подавать в Конституционный суд и рассматривать в парламенте. Мы уже начали процесс – первое обсуждение провели в Киеве и нескольких областях. Но затем началась эпидемия коронавируса, и процесс приостановился. Как я вижу, целесообразно возобновить его осенью, уже после местных выборов, для того, чтобы в обсуждении могли принять участие избранные на них представители местных властей. Поскольку есть разные мнения по вопросу реформы, мы решили, что, по сути, напишем этот проект во время обсуждения, чтобы учесть мнение всех", – говорит Александр Качура.

А вот как Верховная Рада отменяла депутатскую неприкосновенность:

Видео: Сегодня

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