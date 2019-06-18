Мариуполь – Париж: как Зеленский выходил в Азовское море с металлургами и зачем летал во Францию

После насыщенной поездки к морю президент отправился в Европу

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский в субботу впервые в качестве гаранта посетил Мариуполь, который в этот день праздновал пятилетие освобождения от боевиков. Глава государства приехал на металлургический комбинат и вышел с пограничниками в Азовское море. После Мариуполя вчера в Париже Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а сегодня в Берлине у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Проекты

Первой локацией, которую президент посетил в Мариуполе, стал металлургический комбинат. Зеленский принял участие в церемонии подписания контракта между холдингом "Метинвест" и французской компанией Air Liquide на 78 млн долларов. По соглашению, на меткомбинате появится перераспределительная установка для производства чугуна и тысяча новых рабочих мест.

"Это масштабнейшие инвестиции в Мариуполь и комбинаты, которые здесь находятся. Только в этом году мы завершаем проекты на 300 млн долларов только на комбинате", — отметил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон напомнила, что это уже второй проект, получивший финансовую поддержку от ее страны:

"Первым был заем французского правительства, направленный на обеспечение населения Мариуполя питьевой водой. Участие в проекте с группой "Метинвест" демонстрирует нашу веру в способности города. Несмотря на негативные последствия военного конфликта, Мариуполь становится все более привлекательным для инвесторов".

Во время церемонии Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с Макроном.

"Мы будем говорить об очень больших инвестиционных проектах в Украину. Сегодняшнее подписание — важный сигнал. И для Украины, и для всего мира. Это сигнал всем странам — вам нечего бояться. У нас потрясающие, достойные люди. У нас прекрасные предприятия и лучшая страна", — сказал Зеленский.

Мины и фонтан

Побывал гарант и на открытии Центра разминирования ГСЧС Украины. В задачи центра будет входить разминирование на всей территории Донбасса. Напомним, что только на подконтрольной территории, по оценкам экспертов, заминировано 7000 квадратных километров.

"На вас лежит огромная ответственность — разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины, — обратился Зеленский к сотрудникам центра. — И я вам всем желаю успеха, берегите себя".

В Мариуполе президент посетил также совместные учения в Азовском море Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС и Нацполиции. По легенде учений, вражеское судно с взрывоопасными веществами на борту двигалось в сторону Мариуполя, не обращая внимания на предупреждения пограничников. Чтобы перехватить нарушителя, на встречу ему вышли катера морской охраны, силовики перекрыли подступы к побережью, а вертолет Нацгвардии прикрывал их с воздуха. В итоге взрывчатку сбросили в море, откуда ее позже достали водолазы и обезвредили. К учениям привлекли 20 катеров, вертолет и два спецотряда.

Не обошел стороной гарант и пятую годовщину освобождения Мариуполя:

"Когда пять лет назад 13 июня 2014 года над городским советом появился флаг Украины, он обозначил фундаментально, что это наш город, — сказал Владимир Зеленский. — Я уверен, что на вас с нами никакая пропаганда не будет распространяться, потому что вы сильные люди".

Закончил же свой визит в приморский город Зеленский с юмором — после выступления в центре Мариуполя он пробежал сквозь струи фонтана. Только после этого президент сел в автомобиль и покинул центральную площадь.

Фото: AFP

Встречи в Европе: айтишники и "мамаша" Меркель

Вчерашний визит Владимира Зеленского во Францию стал второй зарубежной поездкой нового президента после Брюсселя. В Париже Зеленский посетил самый большой в мире кампус стартапов Station F, который был открыт Эммануэлем Макроном в июне 2017 года. В кампусе расположены офисные помещения на 3000 рабочих мест, производственная лаборатория, конференц-залы.

"Station F в Париже — это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешны тут, мы поможем им быть успешными и дома, — отметил Зеленский во время встречи с украинцами-стартаперами в кампусе. — В мире всегда было представление, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом. Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия и IT-технологии очень быстро развиваются в Украине".

Президент подчеркнул, что уже 4% ВВП Украины формируется через IT-индустрию, и рассказал, что для продвижения идеи "Государство в смартфоне" собирает "мощных молодых людей со светлым взглядом для работы над этой программой".

Во второй половине дня в Елисейском дворце была запланирована встреча президента Франции Макрона и Владимира Зеленского.

Финалом зарубежной поездки Зеленского должен стать сегодняшний визит в Берлин. В АП сообщили, что у Зеленского запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Политики обсудят двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей и ход реформ в Украине.

"Накачка" и контакт

По словам политолога Владимира Фесенко, поездки Зеленского в Париж и Берлин связаны с возобновлением работы "нормандского формата".

"Зеленского будут вводить в курс дела, в хорошем смысле накачивать информацией. Не исключаю, что в рамках этих визитов и украинская сторона предложит некоторые новые идеи. Похоже, что их поиск идет. Но думаю, что руководители Германии и Франции подвергнут критическому анализу эти предложения. Сама встреча "четверки" на высшем уровне будет готовиться, но я думаю, что она произойдет уже после парламентских выборов", — говорит эксперт.

Фесенко также считает, что с Макроном Зеленский имеет шансы наладить более тесный контакт, чем с Меркель.

"Они с президентом Франции принадлежат к одному поколению, оба очень динамичные и позитивные. В личном плане отношения сейчас ближе с Макроном. С Меркель — разница в возрасте, она будет по отношению к Зеленскому эдакой "суровой мамашей". При этом встреча с Меркель важнее — она играет ключевую роль в переговорном процессе", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" у Путина рассказали, когда будут готовы ко встрече с Зеленским. Президент России Владимир Путин хочет понять подходы президента Украины Владимира Зеленского относительно российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним.

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