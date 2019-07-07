Мир, быстрый интернет и высокие пенсии: что обещают партии в своих программах

Претенденты в нардепы сулят 5G-связь, ипотеку и евроинтеграцию

До парламентских выборов, которые пройдут 21 июля, осталось две недели. Чтобы склонить выбор народа в свою пользу, партии активно обещают: членство в НАТО, повышение зарплат и даже просто не пропускать заседания в Раде. "Сегодня" проанализировали программы политсил и выяснили, с чем они идут к избирателю.

Дипломатия и война

Почти все партии в один голос уверяют, что будут и дальше держать курс на Евросоюз и НАТО. Большинство партий обещают "выполнить для этого все условия", правда, не конкретизируя их и не называя сроков. Только "Европейская солидарность" утверждает, что подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий членства в НАТО уже в 2023 году. В то же время "Гражданская позиция" планирует подружиться на период до вступления в Альянс с США и Великобританией, а "Слуга народа" запустит программу "коммерческой дипломатии" для продвижения наших товаров на глобальные рынки.

Мнение по поводу разрешения конфликта на востоке страны у политсил тоже в основном совпадает: закончить его хотят дипломатически и не возражают против "минского" и "нормандского формата". При этом партия "Батькивщина" не прочь привлечь к переговорам США и Великобританию и настаивает, что вопрос о мире на Донбассе должен идти "в едином пакете" с вопросом Крыма. "Европейская солидарность" планирует ввести миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Донбасса, а в "Голосе" Вакарчука хотят развивать его свободную часть и приграничные с Крымом территории — мол, так они станут примером для захваченных земель и мотивируют их вернуться домой. Многие кандидаты говорят об увеличении давления на Россию, усилении нашей обороноспособности и модернизации армии, а также о возвращении всех военнопленных и политзаключенных — правда, никто не уточняет, как именно.

Зарплаты и пенсии

Этим вопросам посвящена львиная доля во всех манифестах. Рост зарплат сулят все лидеры рейтингов, самое конкретное обещание у "Батькивщины": за пять лет партия собирается поднять заработную плату до уровня средней в Польше, подчеркивая, что у соседей она в 3,5 раза выше, чем у нас. Команда также собирается снизить цены на газ для народа в два раза и отменить 37 налогов и сборов, из них — налог на наследство, госпошлину и судебный сбор. А вот "Украинская стратегия Гройсмана" говорит об уменьшении долговой нагрузки на бюджет и сохранении низкого уровня инфляции. В то же время в "Оппозиционном блоке" обещают вывести экономику из тени и ввести доступное кредитование отраслей типа добычи нефти, основных фондов АПК и импортозамещения.

В большинстве программ есть упоминание об увеличении минпенсий — "Батькивщина" обещает поднять их до 3094 грн. При этом там хотят ввести систему, при которой пенсионные взносы копятся на личном счету весь период занятости, обрастая депозитными процентами. На накопительную систему хотят перейти и в "Голосе". Там также хотят снизить налоговую нагрузку на зарплату и провести перепись населения — такое же предложение и у "Слуги народа". Партия также предлагает создать "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от реализации природных благ. А вот в "Оппозиционном блоке" обещают всей молодежи гарантированное первое рабочее место и освобождение от налогов на доход физлиц.

Опять коррупция

Почти во всех партиях хотят запретить правоохранительным органам вмешиваться в экономические процессы и создать для этого отдельное ведомство. В "Батькивщине" даже хвастаются, что уже подготовили нужный законопроект. Также многие обещают ввести налог на выведенный капитал. А вот в "Голосе" предлагают установить низкий уровень налогов для IT-сектора. Кроме того, в "Гражданской позиции" обещают воплощать масштабные инфраструктурные проекты, выбирая украинских подрядчиков. Не оставили в партиях без внимания и борьбу с коррупцией. В "Гражданской позиции" планируют сажать топ-взяточников на пожизненное, в "Голосе" — усилить полномочия НАБУ по проведению расследований и перезагрузить САП и НАПК, а в "Слуге народа" — конфисковывать имущество коррупционеров и денежно поощрять граждан уведомлять о фактах взяточничества.

И другие прелести

В программах нашлось место и другим обещаниям. В "Гражданской позиции" пообещали интернет во всех селах, а в "Слуге народа" и вовсе — обеспечить 100% нашей территории широкополосным интернетом. Похожее предлагают и в "Голосе", добавив еще пункт про развитие сети 5G. "Сила и честь" и "Слуга народа" уверяют, что снимут депутатскую неприкосновенность, а "Гражданская позиция" еще и реализует увольнение депутатов за более 10% прогулов.

Эксперты: "Голосуют не за программу"

По словам экспертов, на мнение избирателей, в конечном итоге, повлияют отнюдь не программы.

"Проблема в том, что все программы мало интересны большинству людей. Голосуют не за них, а за партийных лидеров или некие ожидания и настроения, связанные с конкретной политсилой. В свою очередь те формируются в основном через предвыборную рекламу, заявления, конкретные действия и деятельность соответсвующих политиков", — рассказал нам политолог Владимир Фесенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" публиковали рейтинги политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах 2019.

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