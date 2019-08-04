Humvee. Партии таких медицинских авто приходят к нам из США начиная с 2015 года

Броня для медиков на Донбассе: как пытаются обеспечить безопасную работу украинских военных врачей Игорь Ветров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.png 2019-08-04T07:19:00+03:00 Донбасс На Донбассе боевики перестали обращать внимание на символ врачей — красный крест

На Донбассе все усерднее стараются обеспечить безопасную работу украинских военных врачей. Особенно после злосчастного обстрела медицинского авто в районе Мариуполя в начале июля, когда погибли двое медиков, ехавших спасать раненого бойца. Врачей вскоре ждут реформа военной медслужбы и обеспечение современной техникой. Какие еще способы максимально защитить их могут применять в ВСУ, узнали "Сегодня".

Обстрелы медиков и маневры противника

Трагедия под Водяным (район Мариуполя) произошла 1 июля. В зоне проведения ООС боевики обстреляли противотанковой ракетой санитарный автомобиль Humvee, экипаж которого прибыл, чтобы эвакуировать раненого с поля боя. В результате погибли двое украинских медиков — старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. От автомобиля Humvee, который попал в Украину в качестве "нелетальной" военной помощи из США, остался лишь обугленный остов.

Обстрел медицинского автомобиля стал крайне резонансным событием. В частности, командование ООС заявило, что российские оккупанты не соблюдают никаких международных норм и подло бьют даже по санитарным автомобилям. Военная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщил "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов, расстрел "всего, что движется", начался после Дебальцевского сражения, когда боевики уничтожали медицинские автомобили в районе Логвиново.

Нередки также случаи, когда террористы используют машины скорой помощи как средство для "безопасной" доставки боеприпасов и стрелков на позиции, в расчете на то, что ВСУ как раз будут соблюдать правила ведения войны. В частности, такие случаи наблюдались в июне этого года в районе все того же Мариуполя.

"Поэтому, увы, красный крест — всего лишь формальность", — говорит Жирохов.

Как сообщил журналистам начальник медицинской службы ВСУ, генерал-майор Игорь Хоменко, всего, спасая жизнь украинских солдат и офицеров, на фронте за все время конфликта погибли 68 военных медиков и еще 192 получили ранения.

От "буханки" до "хаммеров"

По словам генерал-майора Игоря Хоменко, до недавних пор санитарным транспортом в зоне боевых действий являлись "автомобили 30—40-летней давности".

Как отметил Михаил Жирохов, по большей части это были старые советские УАЗ-452, так называемая "буханка", которая оказалась совершенно не приспособлена для работы в условиях войны на Донбассе.

"Поэтому санитарные потери в боях лета 2014 года были очень высокими", — отметил Михаил Жирохов.

Недостаток "буханки" заключался в том, что на ней необходимо было эвакуировать раненых с передовой в условиях бездорожья, да еще и под обстрелами противника. Грубо говоря, нужен был бронированный джип, чтобы вывезти раненого из "красной зоны" и доставить его в пункт, где его могла бы подобрать обычная скорая, чтобы перевезти по асфальтированной дороге в медицинский центр. В Советской армии, а значит и в ВСУ, получившей в наследство всю советскую технику, таких машин не было.

Нужно было срочно что-то менять. В какой-то степени украинским военным медикам помогли волонтеры, пригонявшие из Европы подержанные, но еще крепкие внедорожники. Пригодились и английские колесные бронеавтомобили Saxon, поставленные в Украину в 2015 году. И, наконец, американцы в рамках военной "нелетальной" помощи направляли в Украину свои знаменитые Humvee.

Последняя партия Humvee была доставлена в Одессу в апреле 2019 года. Это были 35 автомобилей, из которых 15 были оборудованы как медицинские. Их оснастили специальным кунгом BURTEK B4731.

Первые партии "Хаммеров" начали прибывать в 2015 году. Сейчас поставки уже исчисляются сотнями единиц. Но, конечно же, далеко не все машины имеют кунг для перевозки раненых.

Тем не менее в течение 2016—2017 годов войска получили десятки медицинских Humvee. Только в конце 2017 года ВСУ пополнили 40 первоклассных американских машин.

А что у нас

Старается не отставать и украинский производитель. В войска массово поступают автомобили "Богдан 2251", выполненные на базе китайского внедорожника Great Wall. По подсчетам Жирохова, за последние два года ВСУ получили порядка 200 медицинских "Богданов".

"Сейчас уже половину транспорта медицинских рот и мобильных госпиталей составляют современные "Богданы" и американские "Хаммеры". К концу года ВСУ получат еще более 180 санитарных автомобилей", — заявил Игорь Хоменко.

Однако даже американский джип не защищает от обстрелов, что, собственно, и показали события под Водяным. Есть ли что-нибудь помощнее?

Таким средством является санитарная модификация многоцелевого легкого бронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ-С. Машина обладает увеличенным десантным отделением, оснащена оборудованием для оказания первой медицинской помощи (медикаментами, перевязочными материалами, кислородным оборудованием), лебедкой для вытягивания раненых через простреливаемые участки местности, а также пятью носилками.

Машина может перевозить четырех тяжелораненых лежа на носилках, восьмерых легкораненых в положении только сидя или четырех человек сидя и двоих лежа.

Естественно, МТ-ЛБ-С сразу же приглянулся военным. По разным данным, в распоряжении ВСУ имеются уже как минимум 120 медицинских "мотолыг". Эта универсальная машина обладает высокой проходимостью, оснащена броней, но даже она не способна уберечь людей от попадания ПТУРа, рассчитанного на уничтожение танков.

Получается, в условиях, когда противник не желает соблюдать правила ведения войны и расстреливает "все, что движется", никакого абсолютного средства защиты для военных медиков просто не существует, как не существует его и для любого солдата, воюющего на фронте. Остается лишь дальше насыщать передовую современными средствами эвакуации, а также реформировать военно-медицинскую службу для того, чтобы медики могли эффективно заниматься своими прямыми обязанностями — спасать раненых.

"Мотолыга". У ВСУ есть 120 бронированных МТ-ЛБ-С, которые могут перевозить до 4 раненных

Медицинские войска

Реформирование военно-медицинской службы идет по пути создания медицинских войск. Процесс был анонсирован еще в прошлом году. Предполагается сформировать отдельный род вооруженных сил.

За основу был взят германский Бундесвер, где медики будут заниматься исключительно оказанием медицинской помощи и больше ничем (до сих пор у нас медики были включены в состав боевого подразделения).

Реформу медицинской службы планировалось провести до 2021 года. Продвижений в этом направлении пока не наблюдалось, но, самое главное, и от идеи пока что не отказались.

21 июня в Киеве состоялся выпуск 145 слушателей Украинской военно-медицинской академии, на котором еще раз анонсировали создание медицинских войск.

"Мы поставили цель — создать медицинские войска Украины. Такой подход улучшит нашу совместную работу. Первые шаги уже сделаны",— сообщил на выпуске Игорь Хоменко, не углубляясь пока в детали.

Ранее новости "Сегодня" публиковали фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" и писали, как бьют из БМП и выносят раненых с поля боя.

Также мы писали о том, что на Донбассе прошли масштабные учения ВСУ на земле, на воде и в воздухе. Бойцы отработали маневр по наступлению на укрепрайон условного врага, переправившись через реку.

Видео: Facebook/ООС

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