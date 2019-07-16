В Покровске горел горсовет
Не исключается версия поджога
В Покровске Донецкой области произошел пожар в административном здании городского совета.
Как передает пресс-служба Покровского отдела полиции, сообщение о возгорании здания горсовета поступило в понедельник, 15 июля, около 21:30.
Пожар ликвидирован. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в Чернигове из-за короткого замыкания произошел пожар в здании райсовета.
Кроме того, в Кировоградской области от удара молнии сгорела райадминистрация.
Также мы сообщали о крупном пожаре на птицефабрике под Киевом.
Также в Чернигове произошел серьезный пожар в ангаре, где хранились горючие материалы.
Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте. Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.
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