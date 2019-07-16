В Покровске горел горсовет

Не исключается версия поджога

Фото: Pixabay

В Покровске Донецкой области произошел пожар в административном здании городского совета.

Как передает пресс-служба Покровского отдела полиции, сообщение о возгорании здания горсовета поступило в понедельник, 15 июля, около 21:30.

Пожар ликвидирован. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Чернигове из-за короткого замыкания произошел пожар в здании райсовета.

Кроме того, в Кировоградской области от удара молнии сгорела райадминистрация.

Также мы сообщали о крупном пожаре на птицефабрике под Киевом.

Также в Чернигове произошел серьезный пожар в ангаре, где хранились горючие материалы.

Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте. Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

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