"Ехали где-то под 160-200": появилось видео из Infiniti за минуты до смертельного ДТП в Харькове (видео)

Водитель хвастался огромной скоростью под одобрительную реакцию пассажиров

Появилась видеозапись из салона "Инфинити" за считанные минуты до ДТП в Харькове. 16-летний мажор хвастается скоростью езды и игнорирует красный сигнал светофора.

Видео опубликовали местные каналы в Telegram.

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Запись удалось получить активистам с телефонов пассажиров злополучного авто. На опубликованных кадрах слышно, как разговаривает Николай Харьковский.

"Мы ехали где-то под 160-200", – говорит он.

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Что известно о ДТП?

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