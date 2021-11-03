Зарабатывает деньги и сидит в интернете: как отбывает наказание виновница ДТП в Харькове Елена Зайцева

В заведении ограничения свободы говорят, что девушка ведет себя образцово

Елена Зайцева отбывает наказание из-за смертельного ДТП в Харькове/Коллаж: Сегодня

Елена Зайцева, которая устроила смертельное ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре. Девушку осудили на 10 лет лишения свободы. Девушка отбывает наказание не в жестких условиях.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Реклама

Сектор минимального уровня безопасности

Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для осужденных к лишению свободы. Он имеет отдельные входы, прогулочный двор, комнату для приема пищи, душ и тому подобное.

Свободно передвигаться Зайцева вместе с другими осужденными в секторе минимального уровня безопасности может лишь своим двориком. На работу, в баню, на обед — их сопровождают.

Доступ в интернет

Если осужденным к ограничению свободы по закону разрешено телефоны, то тем, кто в секторе, это запрещено. Поэтому Зайцева и другие 11 женщин ходят на переговоры в дежурную часть – под наблюдением администрации. Кроме того, им разрешают пользоваться интернетом. Они могут по Skype общаться с родственниками, посещать общедоступные сайты (кроме порноресурсов, соцсетей и других запрещенных сайтов). Пользоваться интернетом можно в свободное от работы и режимных мероприятий время.

Реклама

В интернет-классе есть один компьютер, поэтому 12 осужденных разбили на две группы по шесть человек: одного дня первая группа пользуется интернетом, а вторая тем временем звонит родственникам. На следующий день — наоборот.

Заработок Зайцевой

Вместе с еще одной осужденной, Зайцева работает на участке украинской вышивки. В колониях осужденные имеют право не работать, обязаны лишь те, кто имеет исполнительные листы по алиментам.

В исправительном центре приговоренные к ограничению свободы должны работать. У кого лишение свободы и отбывают наказание в секторе (вместе с Зайцевой) – могут отказаться. Но кроме двух пенсионерок, все выходят на работу – 10 человек. Среди них и недавно поступившая женщина пенсионного возраста, которой не хватает трудового стажа, поэтому она изъявила желание работать.

Реклама

Из заработной платы осужденных идет содержание потерпевшим. За месяц Елена Зайцева зарабатывает от 1 800 до 3 000 гривен. Все зависит от стоимости изделия. Осужденные не на ставке, они имеют сдельную оплату труда.

С зарплаты удерживают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия. Трехразовое питание в исправительном центре стоит 30-35 гривен в день. Комбыт летом примерно 240 гривен, зимой (в отопительный период) полторы тысячи, а то и 1800 грн. По новым тарифам будет еще дороже. Из-за низкого дохода пострадавшим в ДТП зайцева выплачивает очень малые суммы.

Зайцеву навещают мать и бабушка

На свидание к Зайцевой ездят мать и бабушка. Последняя была всего несколько раз. Преимущественно ее посещает мама.

К Зайцевой со стороны осужденных нет отношения как к "мажорки". Все сидят за аналогичными преступлениями.

Осужденных возят в больницу

Осужденные могут иметь свои медикаменты, однако они должны храниться в медпункте и выдаваться по потребности. Каждый осужденный имеет свой пакет лекарств и описание к ним.

Если нужна помощь специалистов, то осужденных под наблюдением отвозят в больницу. В них заключены декларации с семейными врачами.

Поведение Зайцевой

Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и сегодня ведет себя образцово. К ней нет никаких замечаний, в отличие от других осужденных.

Недавнее смертельное ДТП в Харькове

Читайте также