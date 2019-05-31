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Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: что известно о ходе расследования

31 мая, 13:30

Жертвами крушения стали четверо военных


В Ровенской области продолжается расследование крушения военного вертолета Ми-8. Все детали гибели пилотов узнавали журналисты "Сегодня".

На данный момент следователи изучают данные с бортового самописца. Рассматриваются несколько версий аварии – техническая неисправность, некачественное топливо и плохая подготовка полета. В бригаде, в которой служили погибшие, говорят, что вертолет недавно прошел капремонт.

"Без боли на эту тему не могу говорить. Но весь экипаж был опытный. Все принимали неоднократно участие в миротворческих операциях. Опыт был громаднейший: как выполнение полетов в горах, ночью, днем ​​в сложных метеоусловиях", – рассказал "Сегодня" заместитель командира 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" Михаил Шур.

Кроме того, рядом с местом трагедии до сих пор работает оперативный штаб. По данным спасателей, сегодня должны расчищать лес, чтобы забрать обломки вертолета.

Также правительство выплатит денежную помощь семьям погибших пилотов. Такое поручение дал премьер-министр Украины. Сумму пока не называют. Тем временем родные погибших военных готовятся к похоронам.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.Список тех, кто был на борту во время аварии:

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  

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Тег крушение, вертолет, расследование, погибшие, ми-8, ровенская область

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