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Нелегалы с Ближнего Востока добрались до границы Украины с Евросоюзом

Сегодня, 13:23

Пара мигрантов призналась, что хотела попасть в Европу ради лучшей жизни

/ Фото: ГСЧС

После того как через Украину пытались доставить трех нелегалов в Беларусь, украинские и словацкие пограничники помешали мигрантам с Ближнего Востока незаконно проникнуть из Украины в Европейский союз.

16 августа во время патрулирования служащие погранотряда из подразделения "Великий Березный" заметили отверстие в пограничном заборе и следы, которые вели в сторону Словакии.

Вскоре после того, как о случившемся проинформировали пограничника, который нес службу в украинско-словацком патруле, были задержаны иностранные мужчина и женщина.

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Не имея при при себе никаких документов, задержанные представились палестинцами и сказали, что собирались добраться до Европы в поисках лучшей жизни.

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Фото: Depositphotos

На данный момент пограничники проводят проверочные мероприятия с задержанными, а после установления их личностей нарушителей привлекут к административной ответственности за нарушение государственной границы Украины. Их судьбу решит суд.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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Источник: Сегодня

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