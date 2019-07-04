Арестанты СИЗО в Измаиле объявили голодовку из-за клопов в камерах
Подследственные жалуются также на другие невыносимые условия содержания
В Измаиле Одесской области несколько десятков людей, содержащихся в местном следственном изоляторе, объявили голодовку из-за невозможных условий в тюремных камерах.
Об этом сообщил в Facebook глава одесской ячейки партии "Демократический альянс" Юрий Дьяченко.
По его словам, в камерах, помимо плесени, множество клопов и муравьев, с которыми никто не борется. В помещениях также жара и духота, а в одной из камер содержится человек с явными признаками туберкулеза, которого, несмотря на требования арестантов и заявления адвоката, не собирается изолировать администрация СИЗО.
Как сообщалось, 27 мая в одесской колонии №51 из-за произвола администрации вспыхнул бунт, сопровождавшийся поджогами.
Впоследствии колония была расформирована.
Такжемы сообщали о бунте в ровенском СИЗО.
Кроме того вДнепре в СИЗО нашли мертвого полицейского.
Ранее в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного.
Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.
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