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Арестанты СИЗО в Измаиле объявили голодовку из-за клопов в камерах

4 июля, 13:44

Подследственные жалуются также на другие невыносимые условия содержания

СИЗО в Запорожье. Фото: inform.zp.ua
СИЗО в Запорожье. Фото: inform.zp.ua.

В Измаиле Одесской области несколько десятков людей, содержащихся в местном следственном изоляторе, объявили голодовку из-за невозможных условий в тюремных камерах.

Об этом сообщил в Facebook глава одесской ячейки партии "Демократический альянс" Юрий Дьяченко.

По его словам, в камерах, помимо  плесени, множество клопов и муравьев, с которыми никто не борется. В помещениях также жара и духота, а в одной из камер содержится человек с явными признаками туберкулеза, которого, несмотря на требования арестантов и заявления адвоката, не собирается изолировать администрация СИЗО.

Как сообщалось, 27 мая в одесской колонии №51 из-за произвола администрации вспыхнул бунт, сопровождавшийся поджогами.

Впоследствии колония была расформирована.

Такжемы сообщали о бунте в ровенском СИЗО.

Кроме того вДнепре в СИЗО нашли мертвого полицейского.

Ранее в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного.

Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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Тег бунт, СИЗО, Измаил, голодовка, одесская область, клопы

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