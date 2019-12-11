Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего

В настоящее время в больницах остается 8 из 30 пострадавших во время ЧП

Фото: od.dsns.gov.ua

По состоянию на 19.00 среды, 11 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего в результате пожара погибли 13 человек: …11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", – говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 8 из 30 пострадавших во время ЧП.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Кроме того, ранее была подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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