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В Одессе опознали еще одну жертву пожара на Троицкой

11 декабря, 12:02

Женщину опознали ее родственники

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Еще одной жертвой пожара на Троицкой стала 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова. Об этом на сессии горсовета рассказала вице-мэр Светлана Бедрега, сообщает "Думская".

По словам чиновника, женщину опознали родственники. Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

Бедрега отметила, что сейчас проводятся экспертизы ДНК и устанавливаются личности других погибших.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Ранее была подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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