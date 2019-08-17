Пожар в гостинице Одессы: случайный свидетель ЧП приютил несколько десятков спасенных людей (видео)

Виталий Донкоглов живет неподалеку от улицы Водопроводной, где произошла трагедия, он разместил у себя дома в основном женщин и детей

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Одессит, который стал случайным свидетелем масштабного пожара в гостинице "Токио Стар", приютил у себя дома около 20 спасенных постояльцев отеля. Об этом сообщает одесское издание dumskaya.net.

Ранее мы писали, что после пожара спасенных людей разместили в автобусах, их должны поселить в санаторий на 16-й станции Юольшого фонтана. Также сообщалось, что прохожий, который стал случайным свидетелем инцидента и бросился помогать спасателям и полицейским, разместил у себя дома несколько десятков людей из гостиницы, однако его имя не сообщалось.

Как выяснили журналисты, мужчину зовут Виталий Донкоглов. Ему 45 лет и он работает управляющим ОСМД. Он живет неподалеку от улицы Водопроводной, где произошла трагедия.

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"Я ничего такого не сделал — людям нужна была помощь, и я им помог", – сказал мужчина, разместивший дома в основном женщин и детей.

Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали. Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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