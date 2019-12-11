Пожар в одесском колледже: спасатели приостановили работы на нескольких участках

Фото: ГСЧС

В Одессе на нескольких участках в сгоревшем колледже на Троицкой приостановили работы. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

"Работы в секторе А-3 приостановлена в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа", – говорится в сообщении.

Сейчас спасатели продолжают работать на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 и устанавливают подпорные балки под второй этаж. Аварийную стену на 5 и 6 этажах уже успели демонтировать.

Ранее мы сообщали, что пятерых погибших, найденных под завалами сгоревшего колледжа на Троицкой, до сих пор не опознали. Четверых пропавших без вести человек все еще ищут.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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