Пожар в одесском колледже: стена здания может обрушиться

Фото: Максим Куций, Facebook

В Одессе стена сгоревшего колледжа на Троицкой может обрушиться. Об этом сообщил замначальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, сообщает "Пушкинская".

Об угрозе обрушения стены, которая выходит во внутренний двор здания, стало известно еще на прошлой неделе. В ОГА предлагали ее демонтировать, но спасатели сказали, что это невозможно. Сегодня, 9 декабря, глава одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook рассказал, что стены здания усилят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски – необходимо укрепить стены. По плану, стены украсят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения. К разработке проекту укрепления были привлечены ректора Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолия Коврова", – написал он.

Чиновник добавил, что предложение комиссии экспертов направят в Киев. Только ее согласуют, строители начнут возводить каркас. Металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара.

Также он отметил, что под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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