Смертельный пожар в Одессе: что сейчас происходит на пепелище

Жертвами трагедии на Троицкой стали 16 человек

Фото: ГСЧС

В Одессе на руинах сгоревшего колледжа на Троицкой до сих пор работают спасатели – они расчищают завалы здания.

"По состоянию на 9:00 13 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - рассказали в пресс-службе местной ГСЧС.

Фото: ГСЧС

На данный момент аварийную стену демонтировали, а опасных конструкций с помощью крана и подвесной люльки обрушили. Работы по расчистке здания проходят в секторе D.

"Всего к работам привлечено 128 чел. и 27 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. о / с и 9 ед. техники. Работы по расчистке завалов продолжаются", – отметили в ГСЧС.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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