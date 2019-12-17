В Одессе ночью вспыхнули два пожара: опубликованы фото

Фото: ГСЧС

В Одессе ночь 17 декабря не прошла без происшествий – в городе вспыхнули сразу два пожара. Пламя спасателям удалось быстро потушить.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, первый пожар произошел в заведении быстрого питания "Шаурма" в здании жилого дома на улице Мясоедовская. Пламя вспыхнуло в 23:32 16 декабря. Спасатели сразу же выехали на место. В 23:55 им удалось локализовать пожар, а в 1:15 17 декабря его ликвидировали. Огонь мог переброситься на жилую квартиру на втором этаже дома, но пожарные не допустили этого.

"К ликвидации пожара привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности работником заведения.

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А в 00:17 спасателям сообщили, что на улице Княжеская вспыхнул пожар в подвальном помещении двухэтажного жилого дома. Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что там загорелись мусор и хлам. Тут также был риск распространения огня через деревянные перекрытия на жилые помещения.

"На месте происшествия спасатели работали в задымленной среде с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения", - отметили в ГСЧС.

Локализовать пламя удалось в 00:51, а в 1:17 его ликвидировали. Огонь бушевал на площади 20 "квадратов". К ликвидации привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава. Причина пока устанавливается.

Напомним, 4 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек.

Некоторых из погибших до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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