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В Одесской области объявили траур в связи с пожаром в гостинице

Сегодня, 16:41

В регионе поручено приспустить флаг Украины

В Одесской области объявили 18 августа днем траура по погибшим в пожаре в одесской гостинице "Токио Стар". Об этом говорится в распоряжении за подписью и.о. председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", – говорится в распоряжении.

Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

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Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали . Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии .

Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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