В Одесской области создадут рабочую группу для проверки отелей и хостелов

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в отеле с двумя сотнями человек внутри

Названы самые безопасные номера в отелях / Фото: pexels.com

В Одесской области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", – написала Шаталова.

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Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В связи с этим в регионе объявили траур 18 августа. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии .

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. (К тому времени еще не было известно о большем числе погибших.)

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