Нападение на чиновницу в Херсоне: подозреваемого арестовали

Суд в Херсоне избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство чиновницы городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Сегодня, 6 августа, Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк – содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Лысенко отметил, что процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по п. 4. ч. 2 ст. 115, осуществляет прокуратура Херсонской области.

Ранее мы уже писали о том, что мужчина, задержанный за нападение на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк в Херсоне. Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслава Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.

"Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий стало установление и задержание именно в это время лица, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить чуть позже после проведения необходимых следственных действий", – отметил он.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк.



