В Запорожье мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

Сегодня, 04:03

 В квартире загорелся электрочайник, что привело к сильному задымлению в помещении

В Запорожье мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

12-летний мальчик выпрыгнул из окна и получил перелом ноги, когда в его квартире на 3-м этаже загорелся чайник.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, происшествие случилось 2 августа вечером. В квартире загорелся электрочайник, что привело к сильному задымлению в помещении.

Отмечается, что пожарные за считанные минуты ликвидировали пожар. Они предполагают, что его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. 

На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 16 часов – работали 23 единицы техники и 116 пожарных. Также в сети было опубликовано видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор.
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Источник:

"Сегодня"

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