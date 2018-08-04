В Запорожье мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

В квартире загорелся электрочайник, что привело к сильному задымлению в помещении

12-летний мальчик выпрыгнул из окна и получил перелом ноги, когда в его квартире на 3-м этаже загорелся чайник.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, происшествие случилось 2 августа вечером. В квартире загорелся электрочайник, что привело к сильному задымлению в помещении.

Отмечается, что пожарные за считанные минуты ликвидировали пожар. Они предполагают, что его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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Ребенка на карете скорой помощи доставили в областную детскую больницу.

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии.

На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 16 часов – работали 23 единицы техники и 116 пожарных. Также в сети было опубликовано видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор.