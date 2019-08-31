1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям

В этом году дети смогут ходить в школу без формы

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Уже завтра, в воскресенье, 1 сентября – а это значит, что начался новый учебный год. Тысячи школьников и студентов отправятся получать знания. Кто-то только идет в первый класс, кто-то уже совсем скоро закончит школу, а кто-то только-только поступил в университет. Так или иначе, 1 сентября остается важным и ответственным днем к которому сознательно готовятся родители, ученики, студенты и сами педагоги. Сайт "Сегодня" собрал подробный гайд о том, что нужно знать ученикам и родителям, как подготовиться к школе и какие новшества ожидать в этом учебном году.

Медицинская справка о профилактическом осмотре

Волны зачислений в школы, садики и университеты уже давно закончились, а значит можно не переживать и направить все силы на то, чтобы удачно провести и закончить новый учебный год. Как известно, в школы украинские родители первоклассников должны были подать заявления со всеми необходимыми документами еще до 31 мая.

Напомним, что в 2018 году Министерство образования утвердило новые правила зачисления в школу. Ребенку в первую очередь гарантируется обучение по месту регистрации. Если семья живет по другому адресу, попадет ли ребенок в школу, решала случайная жеребьевка. А для поступления в школу первоклашек не заставляли проходить какие-либо специальные конкурсы на проверку знаний.

Вместе с заявлением о зачислении в школу родителям нужно было подавать копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра", оригинал или копию документа об образовании, если такой есть.

Так, перед поступлением в школу ребенок должен был пройти профилактический осмотр, после которого и выдается соответствующая справка, которую мы упоминали выше. Ее-то и нужно передать школьному врачу.

А вот детям, которые пойдут, в садик не нужно предоставлять медицинскую справку особой формы — достаточно справки от педиатра или семейного врача, которую без проблем выпишут в больнице.

Прививки для школы и садика

Вопрос с прививками постоянно вызывает немало дискуссий. Как известно, сейчас в Украине действует запрет на посещение учебных заведений детьми без прививок. Так, в Минздраве считают, что нельзя противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки и безопасность других детей.

Решение о том, пускать ли невакцинированного ребенка в учебное заведение, или нет, не принимают непосредственно сами садики, школы и т.д., запрет установлен на законодательном уровне, а администрации образовательных учреждений просто исполняют норму закона

Несмотря на это, в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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"Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет", – сказал Мондриевский на пресс-брифинге.

Он добавил, что, если статистика заболеваний будет ухудшаться, власти смогут ограничить посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное образование.

Стоит отметить, что всю информацию о проведении вакцинации или ревакцинации медицинские работники фиксируют в "Карте профилактических прививок" (форма № 063/у). Эту форму ведут в амбулаторно-поликлинических, воспитательных и учебных заведениях, что позволяет видеть, какие прививки есть, а какие отсутствуют у ребенка.

Напомним, что согласно календарю профилактических прививок, в Украине ребенок получает защиту от 10 инфекций: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита (свинки).

Таким образом, школьникам в конечном итоге нужно будет подать две медицинские справки:

№ 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра";

№ 063/о "Карта профилактических прививок".

Школьные новшества

Первый звонок 2019 г. в Украине традиционно прозвенит 1 сентября, а уже с понедельника школьники отправятся на уроки. Правда, некоторые школы переносят праздничные линейки на 2 сентября, объединяя их с первым учебным днем.

Новый учебный год подготовил немало изменений, ведь в Украине продолжается образовательная реформа. В первую очередь напомним, что с этого учебного года школьная форма станет необязательной, т.к. еще в середине лета президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Много изменений сейчас касаются учеников младшей школы, но некоторые новшества коснулись и ребят постарше, в частности, с 1 сентября 2019 г. в Украине:

учитель не имеет права объявлять оценки на весь класс, он сможет лишь описательно оценить усилия школьника; оценки будут выставляться в дневники или объявляться в индивидуальном порядке;

для детей, которые вынуждены пропускать много занятий из-за болезней или других уважительных причин, учителя должны будут составить специальный учебный план;

в школах исчезнут доски почета с отличниками;

появится новый школьный предмет для старшеклассников – финансовая грамотность , которая направлена на то, чтобы украинские школьники разбирались в том, что же такое криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.д.;

, которая направлена на то, чтобы украинские школьники разбирались в том, что же такое криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.д.; школы впервые получат возможность организовывать для учащихся сетевые формы образования: это означает, что некоторые дисциплины смогут преподавать не школьные учителя, а специалисты профильных организаций и учреждений культуры, спорта и т.д., которые разбираются в теме.

Помимо этого, ранее говорилось о том, что в силу вступает новое правило – ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой. Но на днях в Киевской городской государственной администрации заявили, что сейчас нет нормы, которая бы обязывала 1 сентября обеспечивать специальными светоотражающие жилетами учеников 1-4 классов.

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда будем над этим работать", – сказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году.

Советы родителям школьников

Сборы в школу – ответственное мероприятие, которое требует от родителей немало финансов, времени и внимания. Ведь помимо того, что нужно купить всю канцелярию, портфель, одежду и т.д., родителям нужно морально подготовить ребенка к школе. Расслабленные после каникул дети не слишком торопятся в учебные заведения, зная о том, что скоро вновь придется проводить все свободное время за учебниками и тетрадками. Мы собрали полезные советы для родителей первоклассников и не только.

Так, специалисты советуют заранее озаботиться режимом ребенка: если он все лето привык поздно ложиться спать и просыпаться только в обед, ему будет очень сложно перестроить режим за несколько школьных дней и, как следствие, ребенок будет вялым, невнимательным и раздражительным. Специалисты советуют устанавливать четкий режим уже в августе, чтобы сентябрь и начало учебного года для ребенка прошли безболезненно.

Несмотря на то, что в школах есть буфеты и столовые, поначалу лучше давать ребенку с собой еду из дома. Еда в столовой может быть для ребенка невкусной или же непривычной, а ходить целый день голодным – не лучшее решение.

Психологи советуют давать детям чуть больше свободы, не звонить и не писать им во время уроков и не контролировать каждый их шаг, зато вечером, после школьного дня, обязательно расспросите, как прошел день, что интересно произошло и чем они занимались на уроках. К тому же, не стоит забывать о том, что успехи ребенка нужно хвалить и поощрять, а не воспринимать как должное.

Помимо всего прочего, стоит подготовить ребенка к тому, что в школе его могут подстерегать различные опасности. Как это не прискорбно, но ребенок может стать жертвой травли, что достаточно распространенное явление в детских коллективах. Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали. Поэтому с ребенком нужно выстроить доверительные отношения, чтобы он не боялся рассказывать вам о своих трудностях и плохих отношениях со сверстниками.

К тому же, стоит внимательно наблюдать за поведением и характером ребенка, чтобы не пропустить момент, когда ему понадобиться помощь. Так, если ребенок очень не хочет вставать по утрам, идти в школу и даже разговаривать о ней, стоит забить тревогу и разузнать, в чем дело. Очень часто плохие оценки также становятся маркером, который свидетельствует о том, что у ребенка проблемы в коллективе. Поэтому, если ваш ребенок стал жертвой буллинга, обязательно все детально разузнайте, поговорите со всеми сторонами конфликта, расспросите учителей и, в первую очередь, убедите вашего ребенка, что он всегда может вам обо всем рассказывать и что все проблемы решаемы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине привлекают к ответственности за буллинг в школе.

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