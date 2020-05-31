"5G-излучатели", Билл Гейтс и российская пропаганда: как работают коронафейки в соцсетях

Эксперты рассказали, каких фейков следует ждать в ближайшее время, и как уберечься от их влияния

Когда в начале года коронавирус стал ключевым информационным поводом, он тут же оброс фейками и мифами. Одни – безобидные, абсурдные и смешные, другие – потенциально опасные для жизни и здоровья людей. Как утверждают эксперты, сегодня мифы, связанные с пандемией, используют и в политических целях. В частности, фейки о коронавирусе распространяет Россия. Как коронафейки стали оружием пропаганды – разберемся в этой публикации.

5G и коронавирус: как от мемов перешли к необоснованной тревоге

На днях завершился сбор подписей под петицией на официальном портале Черкасского городского совета. Необходимые для рассмотрения 250 подписей собирали чуть более двух недель – с 5 по 20 мая. Подписанты требуют не вводить технологию 5G в Черкассах, пока ее безопасность не подтверждена клинически.

Скриншот: Сбор подписей против 5G в Черкассах завершен

Интересно, что параллельно на том же сайте набирает популярность петиция, требующая противоположного – внедрить передовую технологию в городе.

Скриншот: петиция, призывающая внедрить технологию 5G в Черкассах

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5G – пятое поколение мобильной связи, которое должно прийти на замену стандартам 4G/IMT-Advanced. Внедрение технологии сделает мобильный интернет быстрее, с меньшим временем задержки, что особенно перспективно для "интернета вещей".

Очевидно, уловить связь между технологией передачи данных через радиоволны и вирусами невозможно, но на такую параллель указал российский режиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон" еще 2 мая. По мнению россиянина, основатель Microsoft Билл Гейтс намерен вживлять людям чипы, цель которых – сокращение населения планеты. Выводы Михалкова не были подкреплены фактическими доказательствами, и к ним отнеслись преимущественно с иронией, ведь известный режиссер ранее уже делал неоднозначные заявления (в частности, утверждал, что Путина России послали высшие силы).

Никита Михалков не задал тренд конспирологам, а лишь поддержал разгорающиеся теории заговора. Почти за месяц до скандального видео российского режиссера, теорию о контроле населения с помощью 5G высказал и бывший чемпион мира по боксу Амир Хан. В итоге на фейк о распространении вируса через радиоволны даже отреагировали во Всемирной организации охраны здоровья:

"Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. COVID-19 передается воздушно-капельным путем, т.е. когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу", – говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

В начале прошлой недели отечественное Министерство здравоохранения также подтвердило, что не стоит бояться заразиться от радиовышек.

Инфографика: МОЗ подтверждает невозможность заражения от радиоволны

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Тем не менее, петиции о запрете введения технологии 5G без предварительных клинических исследований появляются не только на местных площадках, но даже на сайте президента. Одна из них, созданная еще в начале апреля, вполне может набрать нужное количество голосов. Менее чем за месяц она получила 15 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Скриншот: Петиция на сайте президента набрала уже 60% от необходимого числа подписей

Теории заговора, самолечение и паника: кто распространяет дезинформацию

В начале карантина мифы о коронавирусе имели относительно "безобидный" характер, врачам приходилось разъяснять бесполезность гомеопатических препаратов от коронавируса, или опровергать распространенный в вайбере и телеграмме фейк об опасности бананов. Сегодня же на сайте ВОЗ опровергаются фейки, следование которым может привести к серьезным последствиям для жизни человека.

Так, например, ученые предупреждают, что ни в коем случае нельзя вдыхать или иным образом вводить в организм хлорную известь или дезинфекторы, о чем, в частности, высказывался президент США Дональд Трамп.

"Ни при каких обстоятельствах не следует вдыхать пары либо иным образом вводить в организм хлорную известь или другие дезинфицирующие средства. Эти вещества способны вызывать отравление при употреблении внутрь, а также вызывают раздражение и повреждение кожи и глаз. Отбеливающие и дезинфицирующие средства необходимо с осторожностью применять только для дезинфекции поверхностей. Берегите растворы хлора (отбеливатель) и другие дезинфицирующие средства от детей", – говорится на сайте ВОЗ.

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В этой же колонке ВОЗ предупреждает о смертельной опасности введения в организм метанола.

"Метанол, этанол и хлорная известь являются ядами. Их прием внутрь может приводить к стойким расстройствам здоровья и смерти", – указывается в сообщении.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко обращает внимание, что основной средой распространения связанных с коронавирусом фейков являются социальные сети и сомнительные сайты. То есть, если человек столкнулся с сомнительной новостью, следует обратить внимание на происхождение ресурса.

"Стоит отметить, что фейки в основном распространяют не профессиональные СМИ, а пользователи соцсетей. Они делятся ссылками с "сенсационными заголовками" о коронавирусе, но часто это все – публикации на сомнительных сайтах. Если на сайте нет контактов, нет фамилий журналистов, авторов – это уже базовый признак, почему читателю стоит усомниться в достоверности публикаций. Конечно, резонансные темы подхватывают и профессиональные СМИ, то есть, те, которые проверяют информацию или работают с ней в соответствии со стандартами журналистики. И хотя профессиональные СМИ сознательно не производят фейки, они могут процитировать источники "фейковых информаций", например, что известный украинский политик убежден, что "коронавирус – это проявление глобальной теории заговора", – говорит глава Национального союза журналистов.

При этом Сергей Томиленко обращает внимание на то, что не всегда распространители фейков преследуют злой умысел. Часто люди делятся, как им кажется, общественно значимой информацией. Параллельно существуют фейки, которые вбрасываются намеренно, с политическими целями:

"Обычные граждане часто могут распространять фейки бессознательно, с целью просто поделиться с "друзьями" в соцсетях резонансной информацией или яркими эмоциями. В то же время, очевидно, что сознательное вбрасывания фейков в информационное пространство украинцев преследует политические цели. Это могут инициировать либо политические оппоненты власти внутри страны, либо за это берутся спецслужбы России, для которых выгодно напряжение и нестабильность в украинском обществе. Собственно, фейки становятся возможными из-за некритичности потребления информации многих пользователей соцсетей. Многие обычные граждане открыты к манипуляциям и информвбросам", – объясняет эксперт.

Коронафейки и политика: как используют страхи людей для политической борьбы

Группа по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра проводит регулярный разбор российской информационной войны против Украины и Европы, а также занимается разработкой стратегических решений в преодолении гибридных угроз.

Последние месяцы группа уделяет достаточно внимания коронафейкам, которые распространяет российская пропаганда. Мы же поинтересовались у специалистов, какую цель преследуют распространители такой информации:

"Конечная цель Кремля в рамках этой кампании – такая же, как и во многих других стратегических информационных операциях – приумножать недоверие к демократическим правительствам и международным организациям, насаждать мнение о неэффективности и неестественности демократических ценностей, поляризовать целевые общества изнутри, делая их менее устойчивыми и более уязвимыми к внешнему воздействию. Коронавирус стал для Кремля тактическим инфоповодом для продвижения всех старых нарративов, которые давно звучат в российских эфирах: США и ЕС "разваливаются" годами, то от миграционной кризиса, то от коронавируса; либеральные ценности, которые изображены как такие, которые не выдерживают удара пандемии, критиковались еще до того, как Путин в 2019 году назвал их устаревшими; европейские и евроатлантические перспективы Украины, которые российские СМИ триумфально похоронили под тяжестью кризиса, декларировались Кремлем как невыполнимые с самого начала их возникновения. Продвижение антинаучных конспирологических теорий, которые сейчас приняли форму фейков относительно происхождения коронавируса и возможных средств борьбы с ним, тоже использовалось ранее – в частности, поддержка антивакцинаторского движения в США", – объяснила для читателей "Сегодня" старший аналитик группы Александра Цехановская.

Говоря о каналах распространения ложной информации, аналитики группы по анализу гибридных угроз называют все те же мессенджеры, в которых информация быстро распространяется и не подвергается тщательному мониторингу:

"Выбор информационного канала зависит от желаемой работы с аудиторией. Например, для внутренней российской аудитории актуально использовать телевидение и социальные сети с целью подкрепления антизападных настроений и противодействия критике российских властей. В работе с внешними аудиториями медиа могут сочетаться с активными мерами, в ходе которых используются социальные сети и мессенджеры (особого внимания заслуживают Viber и Telegram, где значительно меньше фильтров и барьеров, в том числе психологических, для распространения некорректной информации) для рассылки фейков, организации провокаций и тому подобное. В этом контексте также стоит упомянуть работу российских хакеров – именно они, вероятно, рассылали фейковые письма от Минздрава, которые способствовали печально известным событиям в Новых Санжарах, и именно их специалисты британского Национального центра по кибербезопасности отметили среди подозреваемых в попытках украсть научные исследования, включая разработку вакцины, связанные с коронавирусом", – объясняет Александра Цехановская.

Что дальше

На вопрос о грядущих угрозах, аналитики указывают на пять направлений российской пропаганды, по которым будут активно вбрасываться фейки:

Гиперболизация экономических проблем и протестов; Фейки о количестве погибших в России и мире; Фейки о способах противодействия/лечения; Пиар российской "гумпомощи" для снятия санкций; Продолжение кампании об искусственном происхождении вируса из западных лабораторий.

Основные нарративы, по мнению аналитиков группы, останутся неизменными, но могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко, в свою очередь, уверен, что тема коронавируса, иммунитета и здоровья будет лидером по производству фейков не только в Украине, но и в глобальном измерении. Как прогнозируют в НСЖУ, в нашей стране скоро произойдет целое "цунами фейков":

"Тема коронавируса, иммунитета и здоровья еще долго будет выступать лидером по продуцированию фейков. Причем, лидером в глобальном измерении. А именно в Украине следует ожидать просто цунами фейков к осенним местным выборам", – говорит эксперт.

Что делать?

Очевидно, чем сильнее общество волнуется насчет происходящего, тем больше в информационном поле будет сознательно и бессознательно продуцируемых фейков. В Национальном союзе журналистов констатируют: реалии изменились. Поэтому предлагают наглядное решение – относиться к цифровой гигиене так же тщательно, как и к бытовой:

"Уберечься от фейков и манипуляций можно одним – критическим потреблением информации. Должна быть информационная гигиена. Мы же не едим овощи с грядки, не моя их? Когда покупаем продукты, обращаем внимание на срок годности, состав, внешние признаки. Так же и с информацией – стоит доверять тем медиа, которые специализируются на подаче новостей, отмечают своих авторов, не смешивают новости с комментариями, постоянно цитируют известных экспертов, публикуют документы и собственные фото и видео. Для стабильного новостного меню лучше выбрать 5-10 (больше или меньше) медиа и ориентироваться именно на них, чтобы быть в курсе важных событий. Но каждый должен признавать – реалии изменились. И в цифровом мире, который нас окружает, всегда стоит быть настороже", – рассказывает Сергей Томиленко.

В Группе по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра также указывают на необходимость корректной работы правительства и общественников в противостоянии угрозам.

"Для правительства ключевым является системная коммуникация, которая должна опираться на три столпа: регулярность, прозрачность, скоординированность. Население должно своевременно и на постоянной основе получать всю возможную полноту информации о ситуации – в противном случае возникает вакуум, который люди заполняют из ненадежных источников. При этом важным является политика одного голоса и корректность данных, которые коммуницирует власть: если сообщения различных госорганов противоречат друг другу или оказываются ложными, это способствует резкому падению и без того низкого уровня доверия и усиливает хаос. Опираться на официальные источники информации. Не спешить распространять данные в социальных сетях и мессенджерах, особенно если информация имеет сенсационный характер, эмоциональные призывы и происходит из источника, который не является надежным. К сожалению, мы склонны считать надежным источником людей, которых лично знаем, и поэтому скорее доверяем полученной от них информации, не проверяя ее и не задумываясь, откуда именно она происходит. Если вы хотите узнать о коронавирусной инфекцией больше, можно пройти специальные бесплатные курсы, которые доступны как на западных платформах вроде Coursera, так и на украинском Prometheus. Для неправительственных организаций и волонтерских инициатив важно координировать свои усилия, чтобы не делать одну и ту же работу и усиливать влияние друг друга. Кроме масштабных проектов, вроде общих баз с фейками и их опровержением, и общих информационных кампаний, важно прицельно работать с наиболее уязвимыми к дезинформации группами", – рассказывает старший аналитик группы Александра Цехановская.

Примечательно, что в самой России также озаботились фейками, связанными с коронавирусом. Одиозный политик Владимир Жириновский предложил бороться с ложной информацией с помощью расстрелов. Подробности мартовского заявления россиянина смотрите на видео:

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