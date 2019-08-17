Арест замминистра, побег наркобарона и другие главные события недели

В "Укрзализныце" рассказали, что пассажиры воруют в поездах чаще всего

Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Россияне, воевавшие в АТО или пострадавшие от политических преследований в России, теперь могут стать гражданами Украины. Читайте ТОП-5 главных событий в жизни страны в специальном материале сайта "Сегодня".

Украина упрощает выдачу гражданства иностранцам, защищавшим Украину

13 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину.

Так, глава государства подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив, таким образом, перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст указа № 594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям" от 13 августа опубликован на сайте главы государства в тот же день, 13 августа.

Новая инициатива должна упростить приобретение украинского гражданства гражданами РФ, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые:

законно проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения непосредственно в районах АТО;

выполняли боевые или служебные задачи операции;

участвовали в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, президент поручил Кабмину за три месяца разработать законопроект о порядке предоставления убежища, а также оптимизировать процесс рассмотрения соответствующих заявлений от российских граждан и принятия решений по ним.

Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в Минске

13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ №596 / 2019, которым внес изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 № 414 и освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в указе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный заявил, что остановка переговорного процесса Украины в "минском формате" была необходима, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе.

В Украине задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак

Поздно вечером в среду, 14 августа, стало известно, что задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы НАБУ совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали Грымчака с помощником на взятке в 480 тыс. долларов. Установлено, что чиновники требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов. По данным ведомства, Гримчака и его помощника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой").

Все подробности громкого задержания читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Вышел в магазин – арестовали за взятку календариками: что нужно знать о задержании Грымчака".

Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещей

С начала 2019 года из поездов "Укрзализныци" (УЗ), ранее анонсировавшей дополнительный поезд из Киева во Львов ко Дню Независимости, украли 6,9 тыс. единиц инвентаря, сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.

Полотенца, наволочки, простыни – это список вещей, которые чаще всего воруют пассажиры поездов. Берут с собой даже одеяла и подушки.

"Постель после себя можно не складывать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, ни в коем случае нельзя! Но такое, увы, случается", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Данные: "Укрзализныця" / Facebook

Вероятно, многие из пассажиров считают: оплатил билет – можешь прихватить все, что есть в купе. Стоимость украденного составила 400 тыс. гривен, добавили в УЗ.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

От полиции в Украине сбежал основатель иностранной наркоимперии

Правоохранительные органы Украины работают над поимкой основателя крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass, израильтянина Амоса Дов Сильвера.

Как сообщает Times of Israel, утром 16 августа, после того как Верховный суд Украины одобрил поданный израильскими властями запрос о выдаче преступника, Сильвер сбежал от украинских полицейских перед своей экстрадицией на родину.

По данным израильских СМИ, Сильвер скрылся в аэропорту "Борисполь" незадолго до посадки на самолет в Тель-Авив – сразу же после того, как с него сняли электронный браслет, чтобы мужчина мог пройти через металлоискатель. В последний раз его видели проходящим через отдел duty free.

"Данное лицо паспортный контроль в Международном аэропорту "Борисполь" не проходило, на линии паспортного контроля не появлялось и в каком месте исчезло – пограничникам не известно", – заявил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По данным израильского издания Haaretz, преступника должен был сопровождать сотрудник израильских правоохранительных органов, но офицер опоздал на рейс в Киев.

Израильские власти вменяют Амосу Дов Сильверу ряд преступлений, включая незаконный оборот и хранение наркотиков, препятствование правосудию, а также уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

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