Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfe/077/5c9dfe0776cee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfe/077/5c9dfe0776cee.jpg 2019-04-01T07:38:00+03:00 Украина Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Наступающий апрель принесет украинцам надбавки многодетным и пенсионерам, а "доступные лекарства" станут недоступны больным без деклараций.

Свой карман

С 1-го числа родители троих и более детей получат по 1700 грн на третьего и каждого следующего ребенка, если ему не исполнилось 6 лет, — такое решение принял Кабмин в начале марта. По данным Минсоцполитики, сегодня стоят на учете 334 тыс. многодетных семей, но выплаты положены только на 158,8 тыс. детей, которым меньше 6 лет, ежемесячно на эти цели будет выделено из госбюджета 200 млн грн. Чтобы оформить помощь, одному их родителей надо обратиться в ближайшее отделение Минсоцполитики и написать заявление на получение денег. При себе нужно иметь оригинал и копии удостоверения многодетной семьи и свидетельств о рождении всех детей. Выплаты можно будет получить через "Укрпочту" либо на банковскую карточку в уполномоченном государством банке.

Второй транш дополнительных выплат к пенсии в размере 1205 грн получат пенсионеры с полным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), имеющие пенсии менее 1669 грн (40% от нынешней минзарплаты). Таких людей, по данным Минсоцполитики, в марте было 2,162 млн, или 19% от общего числа пенсионеров. Власти говорят, что деньги на доплату взяты с налогов за растаможку автомобилей на еврономерах.

Здоровье

С 1 апреля получить бесплатно лекарства по программе "Доступные лекарства" (она касается гипертоников, астматиков и диабетиков) смогут только те, кто заключил договор с семейным доктором либо терапевтом. Дело в том, что такие лекарства будут выдавать только по электронным рецептам, а его невозможно оформить для больных, с которыми нет договора в электронной форме. Кроме того, с 1 апреля за прием "неохваченных" договорами пациентов медучреждения не получат финансирования. По данным Минздрава, их насчитывается 16 млн чел. Это значит, что таким людям придется оплачивать анализы и диагностику. На каждого, кто заключил договор, государство выделяет 270 грн в год плюс возрастные надбавки.

Пасха: стройнормы и поезда

С 1 апреля начинают действовать новые стройнормы, предусматривающие обязательное создание безбарьерного пространства для маломобильных групп населения. Это люди с инвалидностью (3 млн в стране), пожилые, родители с маленькими детьми в колясках, беременные. Норм около сотни, они должны применяться при проектировании и строительстве новых зданий, а в уже построенных объектах будут постепенно внедряться выборочно. Например, строительство пандусов, установка лифтов на станциях метро неглубокого залегания, звуковые и аудиоуказатели, тактильная плитка и подъемники в подземных переходах.

Со следующего месяца де-юре прекратит действовать Договор о дружбе и сотрудничество между Украиной и РФ, вступивший в силу 1 апреля 1999 г. Верховная Рада не продлила его действие, причина — нарушение Россией статьи, по которой стороны обязываются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Политэксперты говорят, что фактически договор не действует последние лет пять.

К Пасхе (28 апреля) и майским праздникам "Укрзализныця" запустит 7 доппоездов: №191/192 Киев — Львов, №197/198 Киев — Ковель, №162/161 Киев — Нико­лаев, №223/224 Киев — Одесса, №164/163 Киев — Харьков и №168 Львов — Одесса. Кроме того, назначены дополнительные рейсы для поездов №670 Кременчуг — Бахмач, №774 Киев — Шостка, №782 Киев — Черкассы, №779 Сумы — Киев — Винница.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что из-за перехода Украины на летнее время с 31 марта 2019 года частично изменяется график движения трех скоростных поездов: № 711 Константиновка – Киев, № 724 Киев – Харьков и № 764 Одесса – Киев.

Также сообщалось, что, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.