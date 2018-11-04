"Ее убили": в Херсоне и ряде других городов пройдет митинг-реквием по Екатерине Гандзюк

Сегодня, 17:44

Акции также запланированы в Киеве и во Львове

Фото: facebook.com/uakateryna
Фото: facebook.com/uakateryna

В Херсоне, а также ряде других украинских городов, в частности, во Львове и Киеве пройдет митинг-реквием по погибшей в субботу, 4 ноября, советнице мэра Херсона, активистке Екатерине Гандзюк.

Согласно информации на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в соцсети Facebook, в Херсоне митинг запланирован на 19:00 на площади Свободы.

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Планируется, что в это же время мероприятие пройдет в Киеве на улице академика Богомольца, 10, а также во Львове на площади Рынок.

Как сообщалось, после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Ранее мы писали о том, как отреагировали на смерть активистки президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение о том, что Украина должна закончить то, за что боролась активистка и сотрудница Херсонского горсовета.

Сожаления в связи со смертью Гандзюк выразили также и в Евросоюзе.
Киев, Львов, Херсон, митинг, реквием, Гандзюк

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"Сегодня"

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