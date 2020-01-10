Германия считает "очень серьезными" намеки на ракетный удар по самолету МАУ

Указания на возможный ракетный удар по этому самолету должны быть восприняты очень серьезно, считают в Германии

/ Фото: Reuters

Германия настаивает на том, что катастрофа украинского самолета в Тегеране должна быть тщательно расследована с участием международных экспертов и с учетом всех версий, среди которых и ракетный удар.

Такое заявление сделал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу, 10 января, на брифинге в Берлине.

"Поиски, намеки и указания на возможный ракетный удар по этому самолету должны быть восприняты очень серьезно. При расследовании аварии все должно быть учтено, а не только версия возможного технического дефекта. Все должно быть сделано для расследования этой ужасной трагедии", – заявил Зайберт.

Он отметил, что правительство Германии приняло во внимание новые данные и высказывания американского президента и канадского премьера. Собственных данных о возможной причине аварии немецкая сторона не имеет.

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Правительство ФРГ, по словам его представителя, ожидает, что расследование авиакатастрофы будет проведено в тесном сотрудничестве со странами, которых это касается. Берлин приветствует, что Иран разрешил въезд и участие американских экспертов. Немецкие эксперты готовы помочь, если будет такой запрос, добавил Зайберт.

Он отметил, что тщательное расследование катастрофы именно сейчас, на фоне напряженности между США и Ираном, в интересах международного сообщества с точки зрения обеспечения безопасности воздушного движения.

Между тем немецкий авиаперевозчик Lufthansa приостановил свои полеты в Тегеран. Причем самолет А330 компании, который уже был на пути в Тегеран, вернулся после часа полета в четверг во Франкфурт после получения международного предупреждения об опасности. Предупреждение, которое имеет характер советы, действительно до 13 января 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что у Европейской комиссии пока нет убедительных доказательств причины крушения авиалайнера "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, в Иране. Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

Напомним, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что был украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Однако он подчеркнул, что данные указывают на то, что самолет был сбит непреднамеренно.

Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

Телекомпания CNN заявила, что Иран случайно сбил самолет МАУ двумя ракетами российского производства. По словам неназванного американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США считают, что в самолет ракеты попали случайно.

Однако Иран опроверг обвинения в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского Boeing 737. Представитель правительства Исламской Республики Али Рабии заявил: "Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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