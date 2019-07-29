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Говорящие очки и вечная канцелярия: что нужно знать об уникальных украинских стартапах Ольга Карась https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B.jpg 2019-07-29T04:18:00+03:00 Украина Украинцы, которые создают будущее прямо сейчас рассказали о своих изобретениях

Казалось, это невозможно — взять и обменять минуты своей жизни на билет в автобусе, как в фильме с Джастином Тиберлейком "Время". А украинцы взяли и создали соцсеть — за время, проведенное в ней, можно купить реальные вещи. Наши герои — от школьников до предпринимателей — путем проб и ошибок сделали реальнее свои мечты. Тратили тысячи сбережений на прототипы и плавили металл в гараже родителей. Кто-то хотел позаботиться о ближних или о планете, кто-то — сэкономить на коммунальных услугах или просто заработать. На данном этапе все проекты находятся в производстве, но если они реализуются, мы сможем покупать продукты за то, что "насидели" в интернете, приобрести один блокнот на всю оставшуюся жизнь, заряжать телефон от солнечного света и "видеть" в темноте. По мнению наших героев, каждая инновация — это способность переставить привычные детали оригинальным способом, поэтому будущее намного ближе, чем нам кажется.

Футурологи и тренд-аналитики

На сегодняшний день в мире у людей стремления не изменились: всем хочется жить подольше и в изобилии. Изменились только способы достижения целей. И если раньше искали философский камень, то сегодня тем, кто мечтает о вечной жизни, "Системная схема старения человека" во главе с футурологом Данилой Медведевым предлагает крионику. Это технология замораживания людей и животных и возможностью "воскрешения" в будущем. Правда, пока успешных экспериментов не было.

Второй взгляд на будущее предлагают аналитики трендов, которые просчитывают, как будет развиваться поведение человека, исходя из его поступков в настоящем. Специалисты из Adindex, агентства аналитики для бизнеса, утверждают: в эпоху технологий растет запрос на общение. Именно поэтому после экспериментов с нейросетями набирает популярности обратная практика, где с клиентом общается не бот, а реальный человек, который может пошутить и не ответить на самые каверзные вопросы.

Соцсеть: как купить кофе за свое время

После блокировки российской социальной сети "ВКонтакте" в 2017 году свободное место в украинском интернете пытались заполнить множество проектов: "Українці", Yachudo, FamalyUa, Ukrainians. Но только Nimses наделал вокруг себя много шума, поскольку полностью трансформировал стиль жизни пользователей в сети.

"После релиза в 2017-м за три месяца в приложении зарегистрировалось 3 млн человек, — рассказывает Андрей Боборыкин, глава по коммуникациям Nimses. — Главной ценностью стали не лайки и охваты, а ваше время, проведенное в приложении. За него вы получаете "нимы", которые можно перевести в реальные деньги и купить реальные товары у наших партнеров".

Автор идеи Ольга Филобок до этого стартапа уже работала в креативных агентствах. Она рассказала новостям "Сегодня", что до первых тестов программы команда три года работала над идеей. В итоге предложила пользователям целую философию о ценности времени, что сформулирована как: "Мне суждено наполнить время моей жизни смыслом". В приложении есть датчик геолокации, данные которого доступны всем пользователям в радиусе 2 км, даже если вы не находитесь онлайн. Как считали разработчики, это должно было мотивировать людей встречаться в реальности, а за время пользования приложением купить кофе или айфон. Но не всем хотелось давать информацию о своих передвижениях, а "нимы" не сработали: обменять их на вещи вышло не у всех. Особенно были возмущены родители несовершеннолетних пользователей. В феврале 2019-го проект усовершенствовали и усложнили.

"Все приложение разделили на виртуальные районы — темплы, — рассказывает Андрей Боборыкин. — За членство в них нужно платить нимами, а всю кассу ежедневно забирает себе самый популярный пользователь темпла (так называемый мэр). А чтобы зарабатывать нимы, у пользователя не выйдет просто пассивно "накручивать" минуты жизни, сидя в приложении. Надо еще и проявлять активность: приводить новых участников, создавать публикации и группы, соревноваться за мэрство. А вот полный выкуп товаров за нимы убрали — можно оформить себе значительную скидку — обычно до 50%".

Вечная канцелярия: вдохновились военными

Киевские подростки Евгений Шило, Катерина Михалко и Никита Владыкин создали блокнот и карандаш с неограниченным сроком годности под брендом Nuka. Ребята познакомились на курсе по рекламе в Киевской академии медиаискусств в 2016 году. На тот момент будущие стартаперы были совсем молоды: Катерине и Никите было по 14 лет, а Евгению — 17. Им даже пришлось пробиваться через возрастной барьер: школа принимала только совершеннолетних студентов, но будущих предпринимателей взяли за настойчивость! Вместе они успешно окончили курсы, а потом разошлись по рекламным агентствам. Тогдашним школьникам даже пришлось перейти на экстернат — вместо регулярного посещения

они приходили только на сдачу экзаменов.

"Проект Nuka родился из желания переосмыслить канцелярию, — рассказывает Евгений. — Мы решили, что нужно совместить преимущества цифрового формата и физического. С одной стороны — бесконечное пространство для записей, с другой — привычное и удобное. Работает вечная канцелярия благодаря химии: острие карандаша окисляет поверхность бумаги. Во времена Второй мировой солдаты писали брусками, отлитыми из свинцовых пуль. Это вдохновило нас создать полностью металлический карандаш. Состав сплава мы вывели самостоятельно после длительных экспериментов в гараже. Страницы водонепроницаемого блокнота изготовлены из композитного пластика. Он напоминает бумагу, но в разы прочнее и устойчивее к износу. При этом материал можно переработать без вреда для окружающей среды. Скоро появится мобильное приложение, которое позволит оцифровать страницы блокнота".

Разработка длилась два года. Евгений говорит, что особенно сложно было создать карандаш. Перо должно быть твердым, но не хрупким; окисляющим, но не ядовитым; удобным, но не тяжелым. У ребят было точное техзадание для реализации, но ни один подрядчик не мог сделать нужный по качеству и свойствам материал.

Разработка. Металлы плавили прямо в гараже, пытаясь изобрести нужный состав для карандаша. Фото: Nuka

Чтоб заявить о себе, стартаперы отправились на Kickstarter — международную площадку для сбора средств. Чтобы эффективно там стартовать, команда Nuka прошла акселератор в студии Concepter и была отобрана среди других команд, основателем студии Владом Тисленко. Необходимую сумму 20 000 долларов ребята собрали за первые сутки, а еще за неделю — удвоили ее. Сейчас подрядчика по производству нашли в Китае и запустили разработку мобильного приложения. Благодаря этой идее пользователи смогут избавиться от миллиона листиков, которые вечно теряются, и уменьшить производство бумаги, что полезно для экологии. А нужную информацию из блокнота от руки всегда иметь под рукой в одном гаджете. За свой металлический карандаш на прошлой неделе Nuka получила международную дизайнерскую премию Red Dot Award 2019 в Германии.

Награждение. Команда Concepter и изобретатели Nuka — украинскую канцелярию увидят в музее. Фото: Medvedeva Evgenija

Помощь: говорящие очки

В 2018 году днепропетровский десятиклассник Игорь Шибка победил в конкурсе Министерства образования Украины. Он представил революционный проект — систему для помощи незрячим людям.

"Будучи волонтером, я посещал днепровский госпиталь, — рассказывает Игорь. — Там видел военных, получивших ранения глаз. На занятиях в кружке радиоэлектроники решил создать устройство, которое поможет им адаптироваться к новым жизненным условиям. Так все и получилось. Волонтерством я занимаюсь вместе с родителями и друзьями с 2014 года. Мы собираем вещи для бойцов, посещаем госпитали. Электронный комплекс должен помочь раненым бойцам. Особенно учитывая его невысокую себестоимость: создание одной системы обойдется в 300 грн. Выглядит она как большие очки. Изготовить корпус можно на 3D-принтере. Ближайший по возможностям конкурент — система от израильской компании — обойдется уже в 1000 долларов".

При этом, по словам создателя, его устройство функциональнее аналогов.

"Комплекс состоит из самого блока распознавания на основе контроллера, — поясняет Игорь. — К этой системе можно присоединить наушники или динамик и до шести инфракрасных датчиков. Их можно закрепить на разные части тела — руки, ноги, голову. И если возникает препятствие на уровне головы, прибор голосом сообщает: "У вас помеха сверху". Такие устройства уже существуют, но они сообщают либо писком, либо жужжанием, что не всегда удобно для человека. Я придумал, что предупреждение реальным голосом человечнее".

Электроникой Игорь занимается с шести лет. В увлечении помогли родители — Григорий и Ольга Шибка создали и развивают местный астрономический клуб "Иди за Солнцем!". Благодаря их поддержке Игорь в 2018 году вышел в финал программы от STEAM-House Минобразования. На одних наградах Шибка останавливаться не планирует: в планах парня — покорить космос. А карьеру Игорь хочет связать с ракетостроением.

Адаптация. Очки подскажут дорогу незрячим человеческим голосом. Фото: И. Шибка

Умные жалюзи: генератор энергии

Евгений Эрик — инженер, окончивший факультет кибернетики КНУ, пришел к идее создания жалюзи со встроенными солнечными панелями после собственного опыта. В 2015 году он установил на крыше своего дома солнечные батареи, но установка не смогла обеспечить электропитанием даже систему кондиционирования.

"Тогда я понял, что больше всего солнечного света поступает в помещение через окна, — рассказал Евгений. — Вдохновившись Стивом Джобсом, в 2016 году я пошел на риск — начал разработку SolarGaps на собствен­ные средства. На первый прототип и тесты ушло до 500 000 грн. После нескольких презентаций проектом заинтересовались инвесторы. Всего проект получил около 700 000 долларов от частных инвесторов и более миллиона евро от Еврокомиссии в рамках программы Horizon 2020. Фактически, мы создаем новую категорию продукта — умные жалюзи, которые сами себя окупают. Производство уже начали и ведут в Украине. Жалюзи могут генерировать в среднем до 100 кВт в месяц из одного помещения, в зависимости от площади окна и уровня освещенности".

Солнечные батареи. На смелый шаг решился благодаря Джобсу. Фото: Е. Эрик

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в главных трендах бизнеса в мире: от VR-массажа до умного тату. Современные предприниматели развивают бизнес креативно, чтобы привлечь новых клиентов.

А еще раньше в Киеве показали стаканчики из листьев и другие революционные изобретения. Совместно с компанией "ДТЭК" жюри определило три лучших предложения, одно из которых будет представлено на международном конкурсе в Дании.

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