Кладбище техники в плену: что будет с подводной лодкой "Запорожье", которую аннексировали вместе с Крымом

Вернет ли Россия украинские корабли, самолеты и единственную подлодку в Крыму

Аэродром «Бельбек». Без должного ухода украинские МиГ-29 здесь пришли в негодность.

Минобороны РФ может утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", доставшуюся российским военным после оккупации Крыма. Всего, в результате аннексии полуострова, Украина была вынуждена оставить оккупантам 9 боевых самолетов и несколько десятков кораблей и судов. "Сегодня" выясняла дальнейшую судьбу подлодки, а также всех остальных российских "трофеев".

Судьба подводной лодки

О том, что украинская подводная лодка "Запорожье" может быть утилизирована, стало известно из тендерной документации, опубликованной Министерством обороны РФ. Предусматривается организация закрытого конкурса на право проведения утилизации эскадренного миноносца (эсминца) проекта 956 в 2019 году, дизельной подводной лодки проекта 641, большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах, а также утилизацию дизельных подводных лодок проекта 877 и эсминцев 956-го проекта в 2019 и 2020 годах.

Подводная лодка "Запорожье" (Б-435) относится именно к проекту 641. Этот боевой корабль начал эксплуатироваться еще в 1971 году на Балтийском, а затем на Северном флоте. Подлодка совершила 14 дальних морских походов, посещая с дружественными визитами такие государства, как Куба, Тунис и Сирия. В 1990 году была переведена на Черноморский флот, а в 1997 году, после раздела ЧФ СССР, попала в распоряжение украинских ВМС, став единственной подводной лодкой в составе украинского флота.

По флагом ВМС Украины подлодка большую часть времени проводила на ремонте. Главной проблемой было отсутствие аккумуляторных батарей, что не позволяло кораблю погружаться под воду. У различных министров обороны не было единого мнения относительно того, стоит ли ремонтировать подлодку или же ее необходимо продать. Сомнения разрешились сами собой — 21 марта 2014 года подводная лодка была захвачена российскими военными. Сейчас корабль находится в одной из бухт Севастополя.

Стоит отметить, что в тендерной документации не указано конкретное название подводной лодки, которую планируется утилизировать. Вполне возможно, что резать собираются не "Запорожье", а еще одну подлодку проекта 641 — "Святой князь Георгий" (Б-380), которая была построена в 1982 году и в течение последних 19 лет стоит на ремонте в Южной бухте Севастополя. К слову, Б-380 также могла оказаться в составе ВМСУ, но не была принята из-за совсем уже неудовлетворительного технического состояния.

Не исключено, впрочем, что "Запорожье" станет музейным экспонатом. Представители севастопольского музея фортификационных сооружений выразили готовность забрать подводную лодку.

"Я и мои сотрудники-офицеры. Мы служили на подводных лодках. Мы и совет ветеранов-подводников ждем, когда нам отдадут Б-435... Мы хотим рассказать про ее боевой путь в составе Северного и Черноморского флотов", — сообщил директор музея Юрий Тарарий.

Готовы вернуть

В результате аннексии Крыма в плен попала не только подводная лодка, но еще почти 40 кораблей и судов, а также 9 боевых самолетов МиГ-29. В частности оккупанты захватили корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", два тральщика "Чернигов" и "Черкассы", целый ряд катеров, вспомогательных суден и даже несколько яхт.

Отметим, что флагман украинского флота, фрегат "Гетман Сагайдачный" в плен не попал. На момент начала аннексии Крыма корабль возвращался из морского похода и просто не стал заходить в Севастополь. Помимо кораблей, захваченных Россией весной 2014 года, в Крыму находятся также два украинских бронекатера "Никополь" и "Бердянск". Они были "отжаты" в ноябре 2018 года, после неудачной попытки прохода через Керченский пролив.

Весной 2014 года, после завершения аннексии полуострова, Россия передала Украине часть захваченной техники. В частности в Одессу отправились средний десантный корабль "Кировоград", противолодочный корвет "Винница", артиллерийский катер "Херсон", буксир "Ковель", танкер "Горловка" и буксирный катер "Новоозерное", танкер "Судак", судно "Шостка", корабль управления "Донбасс", ракетный катер "Прилуки", танкер "Фастов" и судно размагничивания "Балта". Однако затем процесс передачи приостановился, как пояснила российская сторона, в связи с началом боевых действий на Донбассе.

Тем не менее в начале 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова возобновить возвращение техники из Крыма.

"Мы готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится в плачевном состоянии, поскольку за все эти годы никем не обслуживалась", — пояснил Путин.

Очевидно, предложение о передаче захваченных в 2014 году кораблей остается в силе и до сих пор. Во всяком случае, как сообщил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, российская сторона "не ставила цель изъять украинское военное имущество". Якобы большинство кораблей все еще пребывают на ходу, но понадобится проверка работы судовых механизмов: "Это позволит их передать Украине своим ходом".

Как сообщил "Сегодня" руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут, сейчас корабли ВМСУ находятся в Севастополе.

"Их не используют, там нет экипажей, они не включены в список флота", — пояснил Чмут.

По его словам, наблюдаются случаи так называемого "точечного каннибализма", когда российские военные снимают отдельные детали с украинских кораблей, чтобы использовать их на своих судах. Правда, масштабными такие явления назвать нельзя.

При этом ЧФ РФ не нуждается в украинских кораблях, поскольку у него достаточно своих средств для того, чтобы использовать поставленные задачи.

"Если сейчас будет принято решение об утилизации одной единицы, то вслед за ней, скорее всего, пойдут все остальные", — предполагает Чмут.

Выражая готовность отдать Украине "отжатые" в 2014 году корабли, российская сторона, тем не менее, не торопится возвращать захваченные в ноябре 2018 года бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также освобождать взятых в плен членов экипажа. В Украине в ответ на "предложение" Путина заявили, что готовы принять корабли обратно вместе с Крымом.

Плата за "парковку"

Россия готова вернуть и самолеты. Как сообщает группа "Информационное сопротивление", весной 2014 года РФ передала Украине более трех десятков летательных аппаратов, захваченных в Крыму, в основном — технически неисправных.

"Когда дело дошло до передачи исправной техники, россияне резко прекратили процесс", — сообщили в ИС.

По их данным, самолеты остались на аэродроме "Бельбек". Это были 7 боевых и 2 учебно-боевых истребителя МиГ-29, на тот момент технически исправных и готовых к использованию.

С тех пор, по словам Дмитрия Белика, самолеты не обслуживались и не ремонтировались, что, впрочем, касается и всей украинской военной техники, оставшейся в Крыму.

"Российские военнослужащие лишь несут вахту по ее охране и обеспечению пожаробезопасности. Я так думаю, МиГ-29 восстановлению не подлежат. Они слишком долго простояли без движения, их двигатели не запускались", — заявил российский депутат.

По его словам, эти машины в самые кратчайшие сроки могут быть переданы Украине.

При этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечает, что российская сторона может потребовать от Киева плату за охрану украинских самолетов.

"Привычный российский цинизм и лицемерие", — комментируют эти слова в "Информационном сопротивлении".

Там подтверждают, что МиГ-29 пришли в полную негодность, поскольку в итоге они оказались не нужны российской стороне.

В ИС также напомнили, что в 2014—2015 годах оккупанты собирались перебросить крымские самолеты в Ростовскую область, чтобы передать их в распоряжение боевиков "ЛДНР", под видом "отжатых" у ВСУ. "Однако на такую авантюру так и не решились", — отмечают в ИС.

Напомним, в рамках стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения. Тогда министр обороны Степан Полторак отметил, что Военно-морские силы Украины быстро набирают обороты – боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились.

Также о том, что представляют собой отечественные ВМС на сегодняшний день, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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