"Коллектив хора здесь не при чем": что нужно знать о скандале с "Кварталом 95"

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Такого мы давно не видели по телевизору: 19 октября в эфире одного из украинских телеканалов участники юмористического шоу "Квартал 95" обыграли тему поджога особняка бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Номер вызвал большой резонанс как среди чиновников, так и среди рядовых пользователей соцсетей, которые с редким в блогосфере единодушием высказали свое возмущение. Что собой представлял скандальный номер и как развивались события после эфира, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Это позор"

Скандальный номер представлял собой интерпретацию народной песни "Горіла сосна, палала", на мотив которой были спеты следующие строчки: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича", "Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры доливали", "В песне этой мораль проста — дом сгорел от стыда".

В исполнении номера принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки. По странному стечение обстоятельств, номер вышел в эфир накануне 55-летия экс-руководительницы Нацбанка.

На данный момент ролик собрал на ю-тюбе свыше 300 тыс. просмотров.

Сама Валерия Гонтарева достаточно жестко прокомментировала номер "квартальцев".

"Это позор. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! О цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже стыд для всей страны", — заявила экс-глава НБУ.

За эту выходку пришлось извиниться на своей страничке в Facebook министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", — написал Бородянский.

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Не менее эмоционально отреагировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который тоже написал на своей страничке в Facebook, что скандальный номер бьет по имиджу Украины.

"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора... И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное,"— считает министр.

С ним солидарен народный депутат VI-VIII созывов Владимир Арьев, который написал на своей страничке в Facebook, что такие ситуации провоцируют раскол в обществе.

"Сегодня сознательная часть общества возмутились действиями Квартала — но есть те, кто аплодируют: Гонтарева "виновата" в их безголовых кредитах в долларах "по 8", в их жадности на дутые проценты по депозитам в "схемных" банках, которые лопнули... Мне вполне понятно, кто именно воспользуется ситуацией, когда одни не могут не возмутиться, а другие не могут нарадоваться. Таких историй становится все больше. Потому что это объединяет противоположные группы и углубляет трещину между ними. В нашем случае это приобретает формы, когда пророссийское население с пост-совком поднимают головы, а украинские и проевропейские граждане отказываются ее опускать. Опять происходят процессы, похожие на 2004 или 2013 год", — считает экс-депутат.

А вот упоминаемый в скандальном номере Игорь Коломойский не считает насмешкой над человеческим горем шутки на тему сгоревшего дома экс-главы Нацбанка. Сам он открестился от того, что такой "подарок" на день рождения Гонтаревой — его рук дело.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой", — сказал он и подчеркнул, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

"Все стебутся, это же интернет"

В руководстве Украинского национального хора имени Григория Веревки уже успели не раз пожалеть о своем участии в номере "кварталовцев". Гендиректор и художественный руководитель хора Зеновий Коринец рассказал, как его убедили выступить.

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"Предложил (выступить — ред.) народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехали режиссеры "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома — это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это же интернет. И мы это делаем, такая наша программа, мы стебемся над всеми уже не один год," — рассказал Зеновий Коринец в комментарии "Радио свобода".

В свою очередь, гендиректор хора попросил прощения у Валерии Гонтаревой.

"Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии. Мне неприятно, конечно, но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно", — заявил худрук.

По его словам, гонорар артистам хора за выступление в номере "кварталовцев" составил 30 тыс. грн.

Также руководитель коллектива сообщил, что коллектив ранее уже сотрудничал с компанией "Квартал-Концерт" при организации выступлений на День Независимости Украины и перед матчем отбора на чемпионат Европы по футболу между Украиной и Португалией. В ответ на вопрос корреспондента "Радио Свобода" о том, как Зеновий Коринец относится к возможной отмене государственного финансирования хора, гендиректор ответил: "Коллектив здесь ни при чем".

Последними шутку про Гонтареву прокомментировали в самом "Квартале 95".Артисты не считают себя виноватыми в этой истории. Мало того: обещают и дальше заниматься своим делом. В "Квартале" отметили, что почти каждый их выпуск становится резонансным, поскольку актеры шутят на волнующие общество темы. И в то же время они заступились за хор имени Веревки, который участвовал в юмористическом номере, но подвергся критике.

"Квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет, даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", – говорится в заявлении "Квартала" в Facebook.

Также "Квартал" пригласил министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского на сьемки.

В комментариях на официальной страничке хора в Facebook пользователи не стеснялись в выборе выражений. Самый цензурный выглядит следующим образом: "Вы хор Веревки или хор Александрова?". (Имеется в виду ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.)

Напомним, что в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой— об этом сообщила сама владелица. По ее словам, пожарные не успели его потушить и дом полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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