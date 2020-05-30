Курьезы карантина: дезинфекция "святой водой", голый забег и маска из трусов

С 22 мая в Украине стартовал новый этап послаблений карантина. В частности, запустили городской общественный транспорт, разрешили работу отелей и детских садов. Конечно же, и на самом карантине (новейшая история Украины еще не знала таких масштабных карантинных кампаний), и на выходе из него происходила масса курьезных и просто забавных историй. Читайте самые любопытные, на наш взгляд, в специальном материале сайта "Сегодня".

Скандал с туалетной бумагой в мэрии

Несмотря на то, что в стране вовсю бушует эпидемия коронавируса, в мэрии Николаева возникла проблема с элементарными предметами гигиены. Об этом 30 апреля заявил депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайной ситуации местного горсовета.

В частности, в туалетах здания горсовета, по словам депутата, отсутствуют дезинфекторы и туалетная бумага. Он отметил, что нельзя требовать от кого-либо выполнения санитарных норм, когда в самом горсовете нет и минимального соблюдения гигиены.

Украинцы научились тщательно мыть руки

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Согласно данным опроса, проведенного компанией "Градус", п, привычки украинцев на карантине существенно изменились. Так, наши согражданестали тщательнее следить за личной гигиеной.

Кроме того, что во время карантина украинцы посредством интернета стали больше общаться с друзьями (31%), общаться с родными (28%), развлекаться, проводить досуг (27%) и делать покупки (26%), за период карантина был приобретен ряд новых привычек. В частности, тщательное мытье рук (53%), соблюдение физической дистанции по отношению к другим людям (44%), пользование антисептиком (43%) и ношение маски (40%).

Голый забег в центре Киева

24 мая в самом центре столицы около десятка мужчин пробежали по улице Большая Васильковская в обнаженном виде. Видео с места события разместил Андрей Павлов на своей странице в Facebook.

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Из одежды на бегунах были носки, обувь и медицинские маски. По одной из версий, таким нестандартным образом энтузиасты хотели привлечь внимание к необходимости носить маски в общественных местах. Аллегория понятнее некуда: штаны можно забыть дома, маску – никогда. По крайней мере, до полной победы над коронавирусом.

Как правильно танцевать на карантине

В ночных клубах Одессы, где ранее нарушали правила карантина, начали проводить дезинфекцию и стимулировать посетителей соблюдать социальную дистанцию. Не забываться во время зажигательного танца одесситам и гостям города помогут специальные маркеры, нанесенные на пол. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 26 мая.

"Развлекательные заведения нас услышали и ситуация на этих выходных уже лучше. Эти клубы начали соблюдать меры по поводу дезинфекции и социальной дистанции. На полу появились специальные маркеры, которые не позволяют большим группам людей между собой общаться", - рассказал заместитель одесского градоначальника Павел Вугельман.

Стоит добавить, что "социальной дистанцией" между людьми является расстояние в полтора-два метра, которое усложняет передачу вируса.

Медицинская маска из трусов

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Даже если забыл маску дома, всегда можно найти выход из непростой ситуации. Как сообщает "Магнолия ТВ" в Instagram, в одном из столичных отделений "Новой почты" сотрудники попросили надеть маску посетительницу, которая пришла в отделение без средств индивидуальной защиты. Получив замечание, женщина сперва сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

INSTAGRAM

В "Новой почте" отметили, что не осуждают поведение клиентки, но выступили против несанкционированной утечки информации. Сотруднику, выложившему ролик в Сеть, грозит увольнение.

Одесситы продолжают "отжигать". Так, 26 мая коммунальщики КП "Одессагорэлектротранс" "продезинфицировали" салон трамвая, просто выплескивая ладонью неизвестную жидкость из ведра на пол, несмотря на то, что практически все сидячие места в вагоне маршрута №22 были заняты (по нормативам, дезинфекция может происходить только в пустом вагоне).

На попытку пассажиров сделать нарушителям замечания, дезинфектор заявил, что это святая вода, "которую он взял на Соборке". (Имеется в виду Соборная площадь в историческом центре Одессы, где располагается кафедральный собор. – Ред.) В свою очередь предприятие на действия своих сотрудников отреагировало оперативно и жестко: в ближайшее время они будут уволены, а руководство трамвайного депо также ждут дисциплинарные взыскания.

Сегодня 80-й день карантина в Украине. Изначально он устанавливался до 24 апреля. Однако ограничения продлили до 22 июня.

Отметим, что распространение коронавирусной инфекции в Украине несколько замедлило свой темп. По данным Кабмина, по состоянию на 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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