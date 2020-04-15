Приложение для самоизоляции "Дій вдома": первые итоги работы и отзывы от украинцев

С начала эпидемии коронавируса футурологи разрываются в пророчествах между грядущим "цифровым раем" и "онлайн-ГУЛАГом". Цифровые решения в борьбе с пандемией создаются в разных государствах буквально каждый день, и наша страна в этой "технологической гонке" не стоит в стороне. Уже неделю в Украине работает приложение "Дій вдома" (по аналогии с приложением "Дія"). Как анонсировали перед запуском, программа, установленная на смартфон, должна помогать в контроле самоизоляции, выборе и доставке лекарств, а в перспективе даже сможет анализировать опасности заражения в публичных местах.

С момента официального запуска прошла неделя, и в этом материале разберемся, какие функции уже работают, а запуска каких еще стоит подождать.

Европейские друзья "Большого брата из Азии"

Независимо от национальных процессов построения "государства в смартфоне", мир все активнее погружается в онлайн. Мы используем смартфон для банковских переводов, оплаты коммуналки, покупок продуктов. Все эти данные формируют "цифровой след", который, при наличии в государстве соответствующих правовых механизмов, можно зафиксировать и отследить. Еще в марте в странах Азии появились приложения, контролирующие перемещения людей и их социальные связи через данные GPS и телефонию. По мере распространения заболеваемости, о приложениях для контроля лиц, находящихся на карантине, заговорили и в Европе.

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Украинский ответ на цифровые вызовы в виде приложения "Дій вдома" ворвался в магазины приложений для iOS и Android 7 апреля, менее чем через две недели после его анонса – 26 марта.

Сегодня это приложение – одно из трех в выдаче в Play Market по запросу "коронавирус" на территории Украины.

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Другие два – приложение от минцифры "Дія" (появившееся ранее эпидемии коронавируса) и официальное приложение новостей о пандемии от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такие ограничения в выдаче по запросу "коронавирус" действуют с начала марта. Тогда это связывали с ростом числа фейковых новостей и мошеннических программ.

Без тотальной слежки, но и без восторженных отзывов

Еще 19 марта, почти за три недели до появления приложения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял о первых случаях заражения внутри страны, то есть, необходимость контроля самоизоляции, очевидно, была продиктована объективной действительностью. Спустя неделю, 26 марта, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Дій вдома" появится до 5 апреля и сразу успокоил: никакого "Большого брата" или слежки за гражданами не будет. Забегая вперед, следует отметить, что министр не соврал – приложение действительно не имеет каких-то выдающихся возможностей.

"Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить. Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья. Следующим шагом станет введение в действие возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т.д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять: никакого гео-таргетинга (слежения) и т.д.", – писал тогда Федоров в соцсети.

В день запуска приложения заявлялось, что отказ от использования приложения будет рассматриваться как нарушение карантина. Но большой популярности приложение на нашло. По состоянию на 15 апреля у приложения около 1000 скачиваний на Play Market. Учитывая, что на конец марта, по данным МИД, из-за границы на самоизоляцию вернулись 144 тысячи украинцев, можно сделать вывод о большом потенциале приложения. Средняя оценка приложения – 1,6/5.

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Подавляющее большинство из более 200 пользователей предпочло поставить оценку "1", и этому есть несколько объяснений.

Как это работает

9 апреля, спустя сутки после запуска программы, министр цифровой трансформации опубликовал карту, на которой, "при помощи анализа больших массивов данных", были определенны населенные пункты, в которых люди менее всего придерживались карантина.

При разработке карты использовались массивы данных, предоставленных мобильными операторами, а не данные из приложения "Дій вдома". Несмотря на низкую популярность приложения, Министерство трансформации подверглось новым упрекам в построении "Оруэлловского общества". Федоров написал, что Минтрансформации "обвинили практически во всех смертных грехах, превратив в "Большого брата" по прототипу утопии Джорджа Оруэлла 1984".

Самое время проверить, почему же украинцы видят в приложении "Большого брата". Одеваемся в шкуру главного героя утопии Оруэлла Уинстона Смита и... скачиваем приложение!

Первый запуск

Первый запуск встречает предложением согласиться на условия карантина и ввести номер телефона. Но ожидание заветной SMS ничем не заканчивается. (Забегая вперед, укажем, что это не баг, а особенность).

В техподдержке безымянный оператор отвечает, что для установки приложения необходимы некие рекомендации от Минздрава. А если вас не внесли в специальный реестр, то и SMS ждать не стоит.

Согласно такой логике, возникает вопрос: почему из почти 150 тысяч человек, приехавших из-за границы, приложение установили далеко не все? Эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов объясняет низкий рейтинг и популярность приложения рядом факторов: качеством самого продукта, уровнем техподдержки и тревогой из-за "цифровой слежки":

"Пока отчетов никаких не было, но первые выводы можно сделать самим: рейтинг приложения в AppStore — 2.6 и 1.6 в Play Market. Часть низких оценок выставлены просто за "слежку за пользователями", другая часть — с жалобами на саму работу приложения. Кому-то не приходят уведомления, у кого-то не получается подтвердить свою изоляцию. Люди много жалуются и на плохую техподдержку. Положительных отзывов, в общем-то, практически нет. Я бы сказал, что проект "не взлетел". Да и с самого начала запуска его очень сильно критиковали и это не могло не сказаться на "популярности", – объясняет Павел.

"Программа – правильная. Но...", – опыт пользователя

Среди двухсот отзывов на Play Market находим людей с именами и фамилиями и связываемся с ними через Facebook. Олег из Черкасс соглашается поделиться опытом использования приложения, но лишь на условиях анонимности. Мужчина работал за границей. Поэтому – в зоне риска.

О приложении он узнал из рассылки Минздрава. Через день после запуска приложения он получил SMS с предложением скачать программу на телефон. На тот момент он уже почти две недели провел дома.

Олег вернулся в Украину 28 марта. Он уверяет, что неукоснительно придерживался режима самоизоляции все это время, хотя соблюдение "домашнего режима" было лишь личным вопросом его совести. Когда он впервые установил приложение, до окончания самоизоляции оставалось еще два дня. Как утверждает мужчина, сервис работал со сбоями.

"Сервис не работал на следующий день, если не ошибаюсь", – объясняет мужчина, показывая скриншот с ошибкой.

Были проблемы и с отправкойселфи для самоконтроля. Требование прислать селфи с геолокацией Олег получал 1-2 раза в день.

При этом, следовало постоянно следить за уведомлениями.

"Программа правильная, но совсем "сырая"... Никаких сигналов не подает. Из этого следует то, что постоянно либо в ней сидеть нужно, либо пишет что "нарушил условия самоизоляции", – говорит Олег.

Низкая популярность приложений для добровольного информирования о самоизоляции – распространенное явление. В Германии анонсированный в начале апреля продукт Института Роберта Коха "Corona Datenspende" буквально переводится как "Корона – донорство данных".

Задумка продукта в том, чтобы люди добровольно и анонимно делились информацией со своих фитнес-гаджетов, которая поможет в борьбе с коронавирусом. Приложение считывает данные о местоположении, возрасте, весе, активности сна, привычках, частоте сердцебиения и температуре, на основе которых медики смогут делать выводы о распространении вируса.

В магазине Android оценка приложения не намного выше, чем у проекта Министерства трансформации – 2,8/5 на основе почти 10 тысяч оценок. Эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов отмечает, подобная ситуация типичная и для наших ближайших соседей, к примеру, Польши.

"В принципе, сравнивать [наше приложение с зарубежными аналогами – Ред.] можно, но если только со стороны применяемых технологий. Они достаточно схожи. Но уровень доверия к государственным органам, подходы к защите прав, данных граждан и так далее – мягко говоря, отличаются. Нельзя просто взять решение, которое есть в развитой стране, и применить его у нас. Так это не работает. Да и в тех странах, на опыт которых ссылается Министерство цифровой трансформации, тоже не сильно "зашли" такие приложения. В Польше, например, рейтинг приложения "Домашний карантин" в AppStore – 1.4, в Play Market – 1,3/5", – говорит Павел.

Данные операторов: точно, масштабно и, к счастью, невозможно

Парадокс, но, рассказывая о массовом несоблюдении режима самоизоляции, министр приводил данные мобильных операторов, а не приложения. Спустя 4 дня после его поста, мобильный оператор "Киевстар" опубликовал свою карту соблюдения режима самоизоляции по регионам.

Карта строилась на неперсональных данных, то есть, без привязок к конкретным людям.

"Использование и анализ больших данных — обычная практика во всем мире. Главное отличие от того же приложения "Дій вдома" – данные операторов обезличенные, ведь подавляющее большинство абонентов мобильной связи покупали SIM-карту без привязки к документам. Они просто показывают статистику: например, 2 месяца назад абоненты в таком-то регионе выходили из дома (оператору очень легко, в общем-то, определить, где вы живете или работаете) 2 раза в будний день, а теперь — 1 раз в неделю. Из этих данных просто так не узнаешь, кто именно стоит за конкретным абонентом. Такие данные можно использовать, например, для улучшения коммуникации (разъяснять, почему важно оставаться дома) с людьми в тех областях, где индекс соблюдения самоизоляции ниже, – говорит Павел Белоусов.

К тому же, данные мобильных операторов не могут быть альтернативой приложениям типа "Дій вдома" из-за украинского законодательства, – говорят юристы. В нашей стране лишь по решению суда позволяется фиксировать данные пользователей.

Хотя и контроль через приложение "Дій вдома" – достаточно условный, ведь правовые последствия за неправильное использование приложения не наступают. В случае нарушения, к нарушителю лишь отправят наряд копов. Они уже и смогут оштрафовать его, но только если не застанут по месту нахождения.

"По поводу приложения – если система "видит", что человек находится не на самоизоляции, то просто вызывается патруль по месту проживания. Полиция проверяет, правильно ли приложение прислало данные о местоположении. Если приложение совершает ошибку, то это просто приводит к выезду наряда полиции. Приложение подразумевает осознанное согласие на предоставление ведомостей. Но, на мой взгляд, указанное согласие не обуславливает подобного уровня вмешательства в жизнь лица. То есть, я считаю, если в будущем будут прецеденты с утечкой данных, или окажется, что информация будет собираться не в том объеме, на который лицо давало согласие, то приложение окажется не в лучшей позиции. По поводу данных мобильных операторов – получение информации о лице без его ведома допускается только в рамках уголовных производства в отношении тяжких или особо тяжких преступлений. Чтобы мобильный оператор мог передавать информацию о местоположении лица, нужно, чтобы было соответствующее специальное решение судьи апелляционного суда, и исключительно в тяжелых и особо тяжелых преступлениях. Если бы этого механизма не было, то полиция могла бы просто получать полную информацию о передвижении человека лишь на основе подозрений о коронавирусе", – объясняет руководитель практики по безопасности бизнеса юридической компании "Юскутум" Станислав Борис.

Как бы там ни было, у "Дій вдома" есть потенциал к развитию. Возможно, когда в приложение будут интегрированы "полезные" функции (к примеру, доставка лекарств, о которой заявляли в марте), отношение к нему, как и оценка пользователей, изменится. В конце-концов, люди, которые массово приехали в Украину 26-27 марта, давно не нуждаются в базовых функциях приложения, т.к. сроки самоизоляции прошли еще в начале этой недели.



Возможно, по итогу мы получим что-то похожее на бразильское приложение для контроля коронавируса, которое, в отличие от других иностранных программ, нам удалось скачать, обойдя региональные ограничения.

Продукт Coronavirus SUS от бразильского Минздрава информирует об актуальных новостях, содержит интегрированную карту заражений по бразильским населенным пунктам, и, что немаловажно, интересуется состоянием здоровья пользователя.

А пока вся Украина находится на карантине, отечественные знаменитости своими примерами показывают, как нужно самоизолироваться:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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